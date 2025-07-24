Лікар розповів, як по руці можна визначити схильність до облисіння (фото)

Що ви не знали про облисіння / © Pexels

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Існує дивовижний зв’язок між довжиною пальців та ймовірністю облисіння у чоловіків.

Про це американський лікар Dr. Joe, M.D. (@drjoe_md) розповідає у своєму відео, що наробило галасу в Мережі.

«Існує простий спосіб визначити, чи схильний чоловік до облисіння — і вся справа у ваших пальцях», — пояснює лікар.

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Якщо ваш безіменний палець довший за вказівний, ви в шість разів більш схильні до облисіння в майбутньому, каже лікар Скрин відео Dr. Joe, M.D. (@drjoe_md)

Не міфи, а наука

Лікар наголошує: це не має стосунку до поширених міфів, наприклад, про успадкування за материнською лінією. Все набагато простіше — достатньо поглянути на довжину безіменного пальця щодо вказівного.

«Якщо ваш безіменний палець довший за вказівний, ви вшестеро більш схильні до облисіння в майбутньому», — каже він.

Цей факт пов’язаний із рівнем тестостерону, якого людина зазнавала ще в утробі матері. Більш довгий безіменний палець означає вищий рівень впливу гормону до народження.

З віком волосяні фолікули стають більш чутливими до гормону DHT , каже лікар Скрин відео Dr. Joe, M.D. (@drjoe_md)

Як це працює?

З віком волосяні фолікули стають більш чутливими до гормону DHT (дигідротестостерон), який поступово зменшує їх і, зрештою, призводить до випадіння волосся. Якщо рівень тестостерону до народження був високий, то чутливість до DHT з віком зростає.

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Дослідження, опубліковане в Dermatologic Therapy 2023 року, підтвердило: у чоловіків з низьким співвідношенням 2D: 4D (тобто з довшим безіменним пальцем) ризик облисіння значно вищий.

Однак це не діагноз — лише сильна кореляція, а не гарантія.

Реакція соцмереж

Відео викликало хвилю інтересу у TikTok. Коментатори масово почали порівнювати свої пальці та ділитися спостереженнями:

«У мене безіменний довший за вказівний… але тільки на правій руці!»

«Я попросив усіх чоловіків у сім’ї надіслати фото рук»

«А як щодо жінок? У мене теж рідшає волосся, і безіменний довший»

«Відповідь буквально в долоні… ну або в пальцях», — пожартував доктор Джо.

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Важливо:! Інформація, надана тут, призначена лише для загальних освітніх цілей і не повинна розглядатися як індивідуальна консультація лікаря. Вона не замінює професійну медичну пораду, діагностику чи лікування. Завжди звертайтеся до кваліфікованого лікаря або іншого медичного працівника з будь-яких питань, що стосуються вашого здоров'я. Ніколи не зволікайте з отриманням професійної медичної допомоги.

Тим часом вчені з Мадрида представили дійсно інноваційний підхід до боротьби з випадінням волосся як у чоловіків, так і у жінок.

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