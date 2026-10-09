Лікар сказав, що без хіміотерапії вона помре: через 6 років жінка дізналася страшну правду

У Британії 40 пацієнтів подали до суду через хіміотерапію / © Freepik

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У Великій Британії жінка протягом шести років проходила хіміотерапію, яка, за твердженням її адвокатів, тривала значно довше, ніж було необхідно. За цей час вона втратила можливість мати дітей, залишила роботу через погане самопочуття та зіткнулася із серйозними проблемами зі здоров’ям. Тепер вона разом із десятками інших пацієнтів судиться з лікарнею, звинувачуючи її в неналежному лікуванні.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Шість років хіміотерапії замість шести місяців

2016 року життя 25-річної Олени Адамс кардинально змінилося. На той час вона готувалася до весілля. Однак після появи шуму у вусі та відчуття тиску за правим оком жінку направили на магнітно-резонансну томографію.

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Обстеження виявило пухлину головного мозку розміром шість сантиметрів. У червні та липні того самого року Олені зробили дві операції з її видалення. За словами адвокатки Фіони Тінслі, яка представляє інтереси пацієнтки, у медичних записах нейроонколога Іена Брауна зазначалося, що хірургічне втручання було дуже успішним.

Після другої операції лікар призначив жінці шеститижневий курс променевої терапії та хіміотерапію препаратом темозоломід (TMZ), щоб знищити ракові клітини, які могли залишитися.

Перед початком лікування клінічний медбрат Іен Едвардс попередив Олену, що хіміотерапія може негативно вплинути на її здатність мати дітей. Їй запропонували заморозити яйцеклітини та направили до відповідного спеціаліста.

Проте ще до консультації з фахівцем із репродуктивної медицини та початку променевої терапії Браун призначив пацієнтці перший п’ятиденний курс темозоломіду.

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Коли у серпні Олена нарешті потрапила до спеціаліста, їй повідомили, що заморожувати яйцеклітини вже запізно. За словами її адвокатки, лікар також запропонував гормональні ін’єкції, які могли допомогти зберегти фертильність, однак Браун не посприяв їх застосуванню.

У вересні 2016 року жінка відновила хіміотерапію. Спочатку вона розраховувала, що лікування триватиме шість місяців. Однак незадовго до завершення цього терміну Едвардс повідомив їй, що препарат доведеться приймати до кінця життя.

За словами Олени, медики пояснювали це ризиком повторного росту пухлини після припинення лікування. Попри здивування, вона погодилася, оскільки боялася за власне життя.

Постійна слабкість, хвороби та втрата роботи

Протягом наступних років Олена регулярно проходила хіміотерапію. Лікування супроводжувалося нудотою, діареєю, виснаженням та іншими побічними ефектами.

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За словами жінки, вона майже не могла вставати з ліжка, втратила апетит, але водночас продовжувала набирати вагу. Через погане самопочуття їй було складно виходити з дому та спілкуватися з друзями.

Після операції Олена також протягом восьми тижнів приймала стероїдний препарат дексаметазон, який призначили для зменшення набряку навколо пухлини.

За словами адвокатки Тінслі, застосування стероїдів могло спричинити проблеми із суглобами. Сама Олена розповіла, що за час лікування її зовнішність суттєво змінилася, а впевненість у собі знизилася.

Через рік після початку терапії жінка була змушена звільнитися з роботи. Вона пояснила, що постійна слабкість і хвороби не дозволяли їй зосереджуватися на повсякденних завданнях.

Попри труднощі, 2018 року Олена вийшла заміж за свого партнера Гарета. Водночас тривале лікування позначилося і на їхньому сімейному житті.

Жінка продовжувала регулярно відвідувати Едвардса, який перевіряв результати її аналізів крові та призначав наступні курси препарату. За словами Олени, вона часто хворіла на інфекції грудної клітки, через що приймання ліків іноді доводилося відкладати.

Лише у травні 2022 року, після 66 циклів хіміотерапії, Браун та Едвардс запросили її на зустріч. Олена побоювалася, що лікарі повідомлять про повернення хвороби.

Натомість їй сказали, що результати останнього обстеження хороші та вона може припинити приймати темозоломід.

Жінка пригадує, що тоді розплакалася від щастя та дякувала медикам за лікування. Згодом її перевели до іншого консультанта, який, за словами Олени, повідомив, що не лікував би її таким самим способом.

Втрата можливості мати дітей

Попри припинення хіміотерапії, проблеми зі здоров’ям Олени не зникли.

2022 року в неї діагностували остеонекроз кісток — стан, за якого порушується кровопостачання кісткової тканини. У матеріалі захворювання пов’язують із застосуванням стероїдів.

Через проблеми з коліном жінка змушена користуватися милицями. Вона також перебуває у списку очікування на операцію на коліні.

2025 року аналізи крові підтвердили, що в Олени настала менопауза внаслідок хіміотерапії. На той момент їй було 34 роки.

За словами жінки, усвідомлення того, що вона не зможе народити дітей, стало для неї особливо болісним. Вони з чоловіком мріяли про двох дітей, однак тепер ці плани залишилися нездійсненними.

Вона також приймає антидепресанти та через стан здоров’я не може працювати.

Десятки пацієнтів звинуватили лікарню в неналежному лікуванні

Згодом Олена дізналася, що інші пацієнти професора Брауна також висунули претензії щодо тривалості призначеної їм хіміотерапії.

Загалом 40 людей подали позови проти лікарняного трасту University Hospitals Coventry and Warwickshire NHS Trust (UHCW). Вони стверджують, що під керівництвом Брауна отримували темозоломід значно довше, ніж було необхідно, а в деяких випадках потреба в такому лікуванні взагалі викликає сумніви.

За словами адвокатки Фіони Тінслі, незалежні медичні експерти повідомили їй, що немає достатніх доказів для виправдання тривалого застосування препарату.

Вона пояснила, що продовження хіміотерапії може призводити до накопичення токсичного впливу, пригнічення імунітету та підвищення ризику інфекцій. Також існує невеликий ризик розвитку вторинних онкологічних захворювань.

Серед позивачів — 34-річна Беккі Джонс, якій Браун 2012 року діагностував пухлину головного мозку в термінальній стадії.

За словами жінки, їй повідомили, що без продовження хіміотерапії вона помре. Упродовж 11 років Беккі пройшла 156 циклів лікування темозоломідом.

Однак згодом з’ясувалося, що насправді вона мала запалення мозку, а не рак. Жінка розповіла, що багаторічне лікування супроводжувалося нудотою, втомою, депресією та появою виразок.

Масштаби призначення препарату стали відомі після виходу Брауна на пенсію 2023 року, коли його пацієнтів почали оглядати інші лікарі.

За інформацією, отриманою юридичною фірмою Brabners, упродовж 2009–2024 років UHCW витратив на темозоломід понад 3,6 мільйона фунтів стерлінгів. Це більш ніж удесятеро перевищує витрати порівнянних лікарень Національної служби охорони здоров’я Великої Британії.

Що відомо про розслідування

Наразі справу професора Брауна розслідує Генеральна медична рада Великої Британії. Попри вихід на пенсію, він досі має ліцензію на медичну практику, хоча й з обмеженнями.

Лікарняний траст уже визнав відповідальність у двох випадках.

Крім того, Королівський коледж лікарів проводить незалежний огляд ситуації. У проміжному звіті виявили серйозні занепокоєння щодо безпеки пацієнтів, отримання інформованої згоди, ухвалення клінічних рішень та ефективності механізмів захисту пацієнтів.

Сам Браун публічно не коментував звинувачення. Він також не взяв участі в інтерв’ю, на яке його запросили представники Королівського коледжу лікарів.

У лікарняному трасті заявили, що вже посилили контроль за призначенням і застосуванням темозоломіду. Усіх пацієнтів, які продовжували отримувати препарат на момент виходу Брауна на пенсію, повторно оглянули старші лікарі та розробили для них відповідні плани лікування.

Також у медичному закладі пообіцяли вивчити остаточні результати незалежного розслідування та за потреби вжити додаткових заходів.

Однак Олена Адамс вважає, що наслідків багаторічного лікування вже неможливо виправити.

«Цього ніколи не слід було допускати», — сказала вона.

Нагадаємо, навіть доброякісна пухлина може спричиняти серйозні порушення, якщо збільшується та тисне на важливі структури мозку. Раніше ми повідомляли, які малопомітні симптоми можуть свідчити про пухлину мозку.

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