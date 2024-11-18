Лікар створив найбільший малюнок у світі площею 1004 квадратних метри – фото

Нігерійський лікар перетворив свою пристрасть до мистецтва на рекордний подвиг, створивши найбільший у світі малюнок.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Гігантський витвір мистецтва Фоли Девіда-Толарами, створений на полі стадіону "Моболаджі Джонсон Арена" в Лагосі, є посланням його рідній країні, що відображає її різноманітну культуру.

Його площа становить 1004,7 метра у квадраті, що відповідає площі 3,8 тенісних кортів.

Лікар створив найбільший малюнок у світі / Фото: Guinness World Records

31-річний чоловік створив малюнок під назвою "Єдність різноманіття", використовуючи водостійкі маркери на величезному полотні на стадіоні на 5 000 місць протягом декількох днів.

Новий найбільший у світі малюнок зображує гігантську карту Нігерії із зображеннями різних народів та культурною іконографією регіонів країни.

Лікар створив найбільший малюнок у світі / Фото: Guinness World Records

"Нігерія – багатокультурна країна. Я хотів створити щось, що говорило б про це", - сказав Девід-Толарам. "Перш ніж приступити до створення малюнка, я здійснив подорож своєю країною, щоб особисто познайомитися з різними культурами, і саме цей досвід я приніс на стадіон, щоб створити цей малюнок".

Лікар створив найбільший малюнок у світі / Фото: Guinness World Records

Нагадаємо, чоловік цілий рік вирізав найдовшу у світі смужку паперу з одного аркуша А4. Він експериментував з деякими сучасними техніками та інструментами.

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