Лікар встановив неправильний діагноз і наполягав на видаленні органа, якого у жінки не було

Лікар встановив жінці діагноз – кіста яєчників, попри те, що у неї вже не було цих органів.

У США 43-річна жінка викликала швидку через нестерпний біль внизу живота. Під час огляду лікар впевнено заявив, що причиною є кіста яєчника. Але була одна проблема – у жінки не було яєчників. І як пізніше стало відомо – у неї насправді було запалення апендициту.

Про це пише Insider

Аманда Бушельман, мати трьох дітей, яка живе в Трентоні, штат Огайо, перенесла повну гістеректомію 2013 року, під час якої їй видалили матку, маткові труби і яєчники.

Проте лікар швидкої допомоги наполягав, що біль спричинений проблемою з яєчниками, навіть після того, як жінка розповіла, що їй видалили обидва яєчники.

Після інциденту в лікарні швидкої допомоги Бушельман відвідала ще двох лікарів, які також не змогли точно визначити причину сильного болю.

Згодом Аманда Бушельман пішла до свого сімейного лікаря. Там їй повідомили, що у неї, ймовірно, апендицит, виходячи з її симптомів.

Жінці з рештою провели операцію з видалення апендициту.

Нагадаємо, у жінки виявили дві піхви – вона вирішила заробити на своїй особливості (фото).

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