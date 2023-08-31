Лікар, який побачив 5000 навколосмертних випадків, заявив про існування потойбіччя

Лікар заявив, що він упевнений, що потойбічне життя існує після вивчення понад 5000 випадків навколосмертного досвіду.

У новому есе для Insider доктор Джеффрі Лонг, який заснував Фонд дослідження навколосмертного досвіду 1998 року, заявив, що "без сумніву" рай існує.

Зараз він працює онкологом-радіологом у Кентуккі, США, але під час своєї медичної ординатури став одержимий навколосмертними переживаннями.

Відтоді він присвятив більшу частину своєї кар'єри вивченню цієї теми, збираючи історії тих, хто їх пережив, та науково аналізуючи ці випадки.

Доктор Лонг визначає його як "людину, яка перебуває або в комі, або в клінічній смерті, без серцебиття, що має усвідомлений досвід, коли він бачить, чує, відчуває емоції та взаємодіє з іншими істотами".

Джеффрі Лонг / Фото: Twitter/@4NDERF

Хоча навколосмертний досвід індивідуальний, Лонг стверджує, що він виявив кілька закономірностей у тисячах випадків, що він проаналізував.

Наприклад, трохи менше половини всіх повідомили, що зазнали досвіду виходу з тіла.

Лонг пояснив, що люди стверджують, що "їхня свідомість відокремлюється від фізичного тіла, зазвичай літаючи над ним", що дозволяє їм бачити і чути, що відбувається навколо них.

Він пригадав випадок з жінкою, яка знепритомніла під час їзди на коні стежкою, але заявив, що її свідомість перенеслася разом з конем назад до сараю. Пізніше вона "змогла достеменно описати, що сталося у сараї", хоча фізично її тіла там не було.

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У той час деякі повідомили, що їх "перенесли до іншого світу" або вони пройшли тунелем з яскравим світлом. Інші стверджували, що їх зустрічали померлі близькі, а деякі казали, що їхнє життя "промайнуло перед очима".

Хоча багато хто з цих стереотипів звучать як кліше, які можна зустріти в будь-якому голлівудському фільмі, доктор Лонг стверджує, що вони спостерігалися у дітей, надто маленьких, щоб бути свідками цих стереотипів.

Однак йому ще належить знайти якесь наукове пояснення цього досвіду.

"Я читав дослідження мозку та розглядав усі можливі пояснення навколосмертних переживань. Суть у тому, що жоден із них не витримує критики", - додав він.

Нагадаємо, британський актор, який помер, перш ніж його врятували медики, розповів, що він бачив та відчував під час свого короткого візиту у потойбічне життя. Він провів сім хвилин "на небі".

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