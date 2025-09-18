Лікар залишив пацієнта посеред операції, щоб зайнятися сексом із медсестрою

Операційна / © Freepik

У Великій Британії лікаря звинувачують у тому, що він залишив пацієнта непритомним під час операції, щоб зайнятися сексом із медсестрою.

Про це пише Unilad.

Лікар Сухайл Анджум постане перед судом після того, як його заскочили із неназваною медсестрою на території лікарні в Ештон-андер-Лайн у Великому Манчестері.

Анестезіолог-консультант нібито залишив пацієнта-чоловіка під наркозом з іншим медиком під виглядом перерви для відпочинку.

Насправді, однак, трибунал почув, як він залишив операцію, щоб вступити в статевий зв’язок з медсестрою, яку називали медсестрою С, в іншій операційній палаті.

Про це стало відомо, коли інша колега, названа у справі медсестрою НТ, як повідомляється, заскочила цю пару і була шокована.

Ендрю Моллой, представник Генеральної медичної ради, заявив, що доктор Анджум був анестезіологом у п’яти операціях 16 вересня 2023 року, а під час третьої вийшов із палати.

Моллой сказав, що медсестра НТ нібито бачила медсестру C зі спущеними до колін штанами і видимою спідньою білизною, в той час як доктор Анджум зав’язував шнурок на штанах.

«Медсестра НТ була шокована і швидко пішла до виходу», — сказав він. «Доктор Анджум повернувся до п’ятої палати і був відсутній близько восьми хвилин, перш ніж повернувся».

За його словами, медсестра НТ повідомила про інцидент своєму безпосередньому керівнику. До початку судового розгляду одружений батько, як повідомляється, не заперечував фактів і визнав, що вступав у статеві стосунки з сестрою С.

Він сказав, що знав, що вона «ймовірно, була поруч», коли він виходив з операційної, і зізнався, що його дії могли поставити під загрозу його пацієнта.

У розмові зі Службою трибуналу у справах лікарів доктор Анджум підтвердив, що у лютому минулого року переїхав до Пакистану.

Тепер він сподівається повернутися до Великої Британії, щоб продовжити свою кар’єру, і пообіцяв не повторювати того, що він назвав «одноразовою помилкою».

У своїй заяві він сказав: «Це було дуже ганебно, м’яко кажучи. Я можу звинувачувати лише себе. Я підвів усіх, не лише свого пацієнта і себе, але й довіру і те, який це матиме вигляд. Я підвів своїх колег, які мене дуже поважали».

Хоча він сказав, що було «несправедливо» просити іншу анестезіологічну медсестру підмінити його, а також поставити медсестру НТ в «незручне становище», доктор Анджум відчував найбільшу провину за свого пацієнта.

«Якби мій лікар пішов, не сказавши мені… Це розбиває мене на шматки щодня, коли я думаю про це», — продовжив він. Я завжди встановлював для себе дуже високі стандарти, тому що робота — це моя пристрасть. Я не знаю, як і чому це сталося, але я хотів би змінити це. Я приношу свої щирі вибачення всім, хто був причетний до цього, і хочу мати можливість все виправити».

За його словами, інцидент стався на тлі «стресового періоду» в його житті після передчасного народження доньки в січні 2023 року.

«У моєї дружини були дуже травматичні пологи, це був досить стресовий досвід. Ми не змогли з’єднатися як пара протягом цього часу», — сказав він. «Це вплинуло на моє особисте життя, моє психічне здоров’я і благополуччя, а також на мою роботу в лікарні».

Комісія ще має винести свій вердикт щодо передбачуваної неправомірної поведінки доктора Анджума і того, чи впливають його дії на його професійну придатність.

