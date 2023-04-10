Лікарі давали підлітку лише тиждень до смерті через загадкову хворобу – чим все закінчилось

Гаррісон Хейз навчався на першому курсі, коли його вразила таємнича хвороба, через яку він був дуже ослабленим.

Студенту першого курсу університету Гаррісону Хейзу повідомили що йому залишилось жити тиждень через загадкову хворобу, яка спочатку була діагностована як кислотний рефлюкс. Підліток був настільки ослаблений, що навіть не міг самостійно одягнутися.

Про це пише Mirror.

Дивні симптоми у хлопця почали з'являтися у віці 17 років – він задихався й змушений був постійно зупинятися, щоб відпочити під час прогулянок.

Лікарі були збентежені його хворобою, і після кількох візитів йому діагностували колапс легенів і навіть те, що у нього може бути кислотний рефлюкс.

Медики прописали йому стероїди, які, здавалося, покращили його стан, хлопець, хлопець знову зміг повернутися до занять футболом і крикетом.

Проте вже через кілька тижнів Гаррі був на батьківському вечорі з мамою, коли його підкосила сильна втома, він навіть не міг сам сісти на стілець.

Через кілька днів його стан різко погіршився, він був прикутий до ліжка і уже не міг самостійно одягатися..

Менш ніж через два місяці після того, як у нього почалися симптоми, результати аналізів показали хворобу Аддісона – хронічне ендокринне захворювання, при якому наднирники не продукують стероїдні гормони – глюкокортикоїди та мінералокортикоїди

Симптоми захворювання на ранніх стадіях подібні до інших більш поширених захворювань, таких як клінічна депресія або грип.

Гаррі негайно потрапив до реанімації, хлопець одужав, але тепер йому доведеться приймати ліки до кінця життя.

"Якщо у мене не буде ліків, я почну відчувати втому. Це може бути смертельно. Коли я лежав у лікарні, мені сказали, якби пройшов ще б тиждень, я міг би померти", - розповів хлопець.

Тепер Гаррі збирається пробігти Манчестерський марафон, щоб зібрати гроші для групи самодопомоги при хворобі Аддісона (ADSHG).

Нагадаємо, жінка поїхала у відпустку з коханим та зустріла його розлючену вагітну дівчину.

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