Лікарі підняли жінці повіку й завмерли: там було те, чого вона не помічала роками

В оці жінки знайшли 27 контактних лінз / © Credits

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Звичайна планова процедура в британській лікарні Solihull закінчилася приголомшливим відкриттям для медичного персоналу. Під час підготовки 67-річної пацієнтки до операції з видалення катаракти офтальмологи виявили під її верхньою повікою справжній «склад» із 27 забутих контактних лінз, про наявність яких жінка навіть не здогадувалася.

Про це пише Mondosanita.

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Британські офтальмологи вилучили з ока пацієнтки 27 контактних лінз

Цей непересічний випадок вже офіційно увійшов до медичної літератури. 67-річна жінка звернулася до лікарні Solihull для проведення планового лікування катаракти. Під час попереднього опитування вона не висловлювала жодних специфічних чи суттєвих скарг на зір.

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Однак під час підготовки до безпосереднього хірургічного втручання медики звернули увагу на дивне утворення синюватого кольору у ділянці за верхньою повікою. Коли це тіло вилучили, з’ясувалося, що це згусток із 17 контактних лінз, які через накопичення навколишнього слизу зрослися в єдину суцільну масу.

На цьому сюрпризи не закінчилися. Під час подальшого детального огляду ока за допомогою мікроскопа фахівці знайшли ще 10 окремих лінз. У підсумку з одного ока пацієнтки вдалося дістати 27 контактних лінз.

Пацієнтка носила контактні лінзи щомісячної заміни протягом 35 років. Попри такий солідний стаж, жінка навіть не підозрювала, що така велика кількість лінз залишилася в її оці.

Згідно з описом клінічного випадку, цьому сприяв збіг кількох факторів. Очі жінки мали досить глибоку посадку, а її праве око, в якому і знайшли стільки забутих лінз, початково бачило значно гірше. Окрім того, лінзи потрапляли в таку зону під верхньою повікою, де вони могли тривалий час залишатися абсолютно непоміченими.

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Також цілком ймовірно, що до легкого дискомфорту, який наростав поступово, пацієнтка з часом просто звикла.

У чому небезпека такої ситуації

Чимало людей побоюються, що зсунута контактна лінза може якимось чином потрапити глибоко за очне яблуко. З огляду на людську анатомію, це абсолютно неможливо. Утім, лінза здатна зайти вражаюче глибоко під верхню повіку. Вона може зім’ятися або засковзнути в таку ділянку, де людина її вже не бачить і може думати, що вона просто випала.

Якщо у вас виникла підозра, що лінза все ще перебуває в оці, просто подивитися в дзеркало може бути недостатньо. Під час повноцінного офтальмологічного огляду лікар вивертає верхню повіку, щоб детально обстежити важкодоступні місця, а за потреби проводить ретельну перевірку всієї поверхні ока.

Забута або загублена всередині ока лінза не завжди викликає миттєві та яскраві симптоми, проте це все одно становить серйозну загрозу. Вона може тривалий час подразнювати тканини, провокувати хронічний кон’юнктивіт або викликати запальну реакцію тканин.

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У певних випадках може постраждати й сама рогівка, що створює ворота для інфекцій. Неправильне використання лінз суттєво підвищує ризик розвитку мікробіологічного кератиту.

Що робити, якщо в оці зникла контактна лінза

Якщо контактна лінза зникла, не варто автоматично вважати, що вона випала, і терміново вставляти в око наступну. Цілком можливо, що вона просто згорнулася і забилася під верхню повіку. Якщо ви не можете її дістати, терміново зверніться до офтальмолога.

Звернутися до лікаря потрібно насамперед за таких симптомів:

біль в оці;

почервоніння;

підвищена світлочутливість;

поява виділень з ока;

затуманення або погіршення зору.

У таких випадках носіння будь-яких контактних лінз слід негайно призупинити до проходження огляду.

Пам’ятайте, що торкатися лінз можна лише ретельно вимитими сухими руками, а для їх чищення та зберігання категорично заборонено використовувати звичайну воду. Вкрай важливо дотримуватися термінів заміни, встановлених виробником, і ніколи не спати в лінзах, які для цього не призначені.

Регулярні профілактичні візити до офтальмолога також є обов’язковими, особливо для тих, хто носить лінзи роками.

Що обрати: окуляри чи лінзи

Нагадаємо, страх, що окуляри роблять очі «лінивими», є міфом: ані до окулярів, ані до лінз очі не звикають настільки, щоб припинити працювати самостійно. Як пояснює медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник, окуляри призначають за далекозорості, короткозорості, астигматизму чи пресбіопії.

Вони не лікують дефекти, а коригують їх та сповільнюють прогресування хвороби. Відмова від корекції призводить до погіршення зору, регулярного головного болю, втомлюваності, сухості очей і прискореного розвитку захворювань, тому зір варто перевіряти щонайменше раз на рік.

Адаптація до нової оправи чи лінз відбувається в мозку і зазвичай триває від кількох годин до двох тижнів. У цей період можливі легке запаморочення, нудота чи ефект «викривленої картинки». За складних порушень альтернативою окулярам є лазерна корекція або контактні лінзи.

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