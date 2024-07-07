Лікарі поділилися "найжахливішими" останніми словами пацієнтів перед смертю

Медичні працівники звернулися до соціальних мереж, щоб поділитися "найжахливішими" останніми словами, які вони чули від пацієнтів в останні хвилини їхнього життя.

Один із користувачів Reddit опублікував на платформі запитання "Які найстрашніші останні слова ви чули від пацієнта перед його смертю?".

У відповідь понад 2000 лікарів, медсестер та осіб, які здійснюють догляд, поділилися емоційними останніми словами, сказаними їхніми пацієнтами, перш ніж вони пішли з життя. Один користувач сказав: "Тут хірург. Чоловік на смертному одрі повторював "тіло в лісі поряд з дубом" знову і знову, доки не помер. Поліцейських було повідомлено. Вони обшукали ліс за будинком чоловіка, але так нічого і не знайшли".

Інша користувачка поділилася: "Я медсестра і раніше працювала в будинку для літніх людей у відділенні деменції та хвороби Альцгеймера. Стан мого улюбленого пацієнта поступово погіршувався, тому я дуже часто його відвідувала. Ми довго говорили і жартували одне з одним, але останні два тижні свого життя він повністю припинив розмовляти і взагалі не визнавав розмов, спрямованих на нього. На вечір я закінчила приймання ліків і пішла, щоб побачити його перед від'їздом. Я сказала йому, що їду на ніч і побачу його наступного дня, і він подивився мені в очі, так щиро усміхнувся і відповів: "Ти схожа на ангела". Я подумала, що це так мило, бо він уже декілька тижнів не був при тямі. Він помер наступного ранку. Мене це дуже засмутило".

Зі свого боку, інший медик пригадав три моменти, які назавжди залишаться у його пам'яті: "83-річна жінка сказала: "Моя мама тут. Ми йдемо?". Вона померла через декілька хвилин. Інша жінка літнього віку сказала: "Думаю, я помру сьогодні…". Ми взяли аналізи, і все було гаразд. Через декілька годин у неї стався серцевий напад. Останній напевно найжахливіший. Мила жінка літнього віку сказала моєму колезі, що хоче носити все біле. Коли її запитали, чому, вона відповіла: "Тут людина в чорному". Вона подивилась у куток кімнати, але там нікого не було. Тоді я зайшов до кімнати. Ми попросили її описати, що вона бачить, і вона сказала: "Він у всьому чорному та в циліндрі". Потім вона прошепотіла: "І очі його червоні", і її очі ковзнули через кімнату прямо за колегою, ніби вона спостерігала, як він наближався до нас. Вона померла пізніше тієї ночі. Але це було несподівано. Ця кімната ще довгий час лякала мене".

Ділячись несамовитими словами іншого пацієнта, ще один користувач сказав: "Я працюю в кардіологічному відділенні інтенсивної терапії. У нас був пацієнт, який мав розрив легеневої артерії (рідкісне, але відоме ускладнення катетера Свана-Ганца). В одну хвилину він жартував з нас, і наступної яскраво червона кров ринула з його рота. Його останні слова перед смертю були: "Чому це відбувається зі мною?" Це досі переслідує мене роками".

Нагадаємо, жінка "померла" у свій день народження та розповіла про сюрреалістичний досвід виходу з тіла. Тепер вона не боїться смерті.

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