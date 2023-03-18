Лікарі розповіли, які продукти погіршують сон: чим їх замінити

Університет Південної Кароліни опублікував нове дослідження, яке показало, що запальні продукти призводять до погіршення сну.

Про це пише Yahoo!news.

Доктор Майкл Вірт, один із провідних авторів дослідження та доцент кафедри епідеміології та біостатистики в Школі громадської охорони здоров’я Арнольда при університеті, розповідає, що вивчав роль запальних дієт у кількох різних групах: поліцейські, вагітні, жінки, та й чоловіки взагалі.

Усі такі дослідження прийшли до одного висновку: коли люди переходять на більш протизапальну дієту, вони краще сплять.

"Вони не обов’язково сплять довше, попереджає Вірт. Але вони більше часу проводять у ліжку уві сні, не прокидаючись. І вони отримують більш якісний сон. Це покращує ефективність їхнього сну", — зазначає він.

Як перейти до протизапальної дієти

Доктор зазначає, що таку дієту не слід починати різко.

«Одного, чого я намагаюся не робити, це говорити: «Візьміть свою дієту і повністю змініть її», — каже він.

Він рекомендує почати із регулярного додавання лише кількох протизапальних продуктів у свій раціон: зелені листові овочі, такі як шпинат і капуста.

За його словами навіть невеликі зміни можуть мати значення, як-от додавання спецій чи трав.

Основні джерела оброблених продуктів у дієті:

Жирна риба: лосось та тунець

Фрукти яскравого кольору: полуниця, вишня, апельсини та чорниця

Горіхи: волоські та мигдаль.

Запальні закуски, яких слід уникати:

Чіпси

Печиво

Крекери

Випічка

Злакові

Торти

Содові та солодкі напої

Інші корисні продукти, які слід обмежити через їх запальний стан: смажені страви з додаванням олії.

Усунення навіть однієї або двох запальних продуктів зі свого раціону підведе ваше тіло на шлях до зцілення, радить Вірт. І ви можете розраховувати на отримання виплат як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

«Після двох, трьох, чотирьох ночей дійсно хорошого сну ви почнете помічати зміни в пильності протягом дня, здатності думати на ногах, фізично не відчувати такої втоми», — каже він.

Крім того, очікуйте зниження ризику ожиріння, хвороб серця, раку та інших захворювань.

Коли запалення порушує природний циркадний ритм організму, це впливає не лише на сон, застерігає Вірт. Так само «все, що залежить від здатності вашого організму боротися з інфекцією та перетравлювати їжу, запобігає резистентності до інсуліну».

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