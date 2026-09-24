Лікарі розводять руками: жінка з найдовшими віями розповіла про дивний феномен

Жінка з найдовшими віями / © Колаж ТСН.ua

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Китайка Ю Цзянься має найдовшу у світі вію — її довжина становить 20,5 см, а росте вона на верхній повіці лівого ока. Жінка вперше помітила незвичайний ріст вій у 2015 році, а за кілька років її найдовша вія стала майже на 8 см довшою, ніж під час першої офіційної перевірки і підтвердження рекорду Гіннеса.

Про це пише LADbible.

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Вія довша за долоню

Історія Ю Цзянься почалася не з косметичного експерименту чи спеціального догляду. За її словами, у 2015 році вона несподівано помітила, що вії стали рости довшими, причому цей процес не припинявся.

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У 2016 році рекордна вія вже досягла 12,40 см. Тоді цей показник офіційно зафіксували як світовий рекорд, але на цьому історія не закінчилася.

Через п’ять років вії жінки знову виміряли, і довжина найдовшої виявилася ще на 8,10 см більшою. 20 травня 2021 року вона сягнула 20,5 см — саме цей результат досі зазначений у Книзі рекордів Гіннеса.

Рекордна вія росте на верхній повіці лівого ока. При цьому довгими є не лише вона: сама Ю Цзянься каже, що всі її вії значно довші за звичайні.

Лікарі не знайшли пояснення

Жінка намагалася з’ясувати, чому її вії поводяться зовсім не так, як у більшості людей. Вона зверталася до медичних фахівців, але чіткої відповіді не отримала.

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«Я також намагалася знайти наукові пояснення — наприклад, генетику чи щось інше. Але в моїй родині ні в кого немає довгих вій, тому це неможливо пояснити», — розповіла вона.

За словами Ю Цзянься, лікар, до якого вона звернулася, також не зміг назвати причину такого незвичайного росту вій. При цьому медицина не встановила якусь конкретну патологію або рідкісне захворювання, пов’язане з цим феноменом.

Жінка вважає це подарунком Будди

Оскільки наукового пояснення незвичайному росту вій вона не отримала, Ю Цзянься має власну версію. Вона пов’язує цю особливість із періодом свого життя, коли багато часу провела в горах.

За її словами, одного разу вона замислилася над тим, чому саме їй дісталися такі вії, і згадала, що багато років тому провела в горах понад 480 днів.

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Тому жінка вирішила, що її незвичайні вії могли бути подарунком Будди. Це її особисте духовне пояснення, а не встановлена наукою причина.

Вії замість підводки

Попри рекордну довжину, Ю Цзянься стверджує, що її вії не заважають їй у повсякденному житті. Більше того, вона вважає їх своєрідною перевагою під час нанесення макіяжу.

«Завдяки такій довжині мені не потрібно користуватися тінями чи підводкою. Мої природні вії самі виконують роль підводки».

Жінка також розповідає, що просто миє обличчя, як зазвичай, і не має якогось особливого способу догляду за віями. Вони можуть випадати або ламатися, але, за її словами, знову відростають.

Незвичайну особливість вона сприймає позитивно і не вважає її проблемою. Ю Цзянься каже, що хоче, аби люди з незвичайною зовнішністю не соромилися своїх особливостей, а сприймали їх як частину своєї індивідуальності.

Нагадаємо, чоловік 66 років не робив манікюр та увійшов в історію як людина з найдовшими нігтями. Його рекорд становить дев’ять метрів нігтів на одній руці.

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