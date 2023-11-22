Лікарі були шоковані, виявивши живу муху, яка літала в кишківнику чоловіка – фото

Лікарі були спантеличені, виявивши під час колоноскопії в кишківнику чоловіка муху – цілком неушкоджену та живу.

Про це пише Metro.

Пацієнт, якому було 63 роки, цього року пройшов планове обстеження раку товстої кишки в штаті Міссурі, США.

Вони помістили йому в кишківник камеру для колоноскопії, і процедура відбувалася як завжди, поки вони не досягли поперечно-ободової кишки, яка розташована у верхній частині товстої кишки.

Саме там медики натрапили на муху – але кажуть, що це "загадка", як вона потрапила туди.

Лікарі з Медичної школи Університету Міссурі опублікували в Американському журналі гастроентерології: "Цей випадок є дуже рідкісною знахідкою під час колоноскопії. Це загадка, як непошкоджена муха потрапила до поперечно-ободової кишки".

Муха у кишківнику / Фото: University of Missouri School of Medicine

Пацієнт сказав, що у нього немає симптомів і він гадки не має, як комаха потрапила до його організму. Він поділився, що за день до процедури вживав лише прозорі рідини, щоб випорожнити травний тракт, як це було необхідно. Увечері перед 24-годинним голодуванням він сказав, що з'їв піцу та салат, але не пам'ятає, щоб у його їжі була муха.

Відомо, що в окремих випадках мухи та їхні личинки заражають кишківник людини, спричиняючи стан, званий кишковим міазом.

Але людям довелося б їсти їжу, що містить яйця та личинки мух. У поодиноких випадках яйця можуть вижити в шлунковій кислоті і вилупитися, а потім рости всередині тіла. Раніше це явище пов'язували із гнилими бананами.

Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) заявили, що у деяких пацієнтів симптоми відсутні, але в інших спостерігаються біль у животі, блювання та діарея.

Вважається, що міаз частіше зустрічається у теплі місяці від квітня до вересня, коли частіше спостерігаються мухи.

Нагадаємо, "залежна" дівчина випиває щодня по два літри газованки. Вона пожалілася, як це вплинуло на її організм.

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