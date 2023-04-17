"Лікарі сказали, що не виживе": 5-річна дівчинка із "синдромом русалки" робить свої перші кроки

Коли дівчинці виповнився рік, їй зробили операцію з встановлення колостомного мішка через проблеми з кишечником.

П'ятирічна дівчинка Блер Спайві народилася з сиреномелією – рідкісною вродженою аномалією плоду. Це означає, що її ноги були повернуті назад від коліна та зрощені біля її стоп.

Про це пише "Mirror".

Після операції дівчинка зробила свої перші кроки.

Мама, 35-річна Ноель Спайві, дізналася, що Блер має такий стан під час 12-тижневого обстеження. Їй сказали, що це питання не «якщо», а «коли» її ненароджена дитина помре.

Вона зізнається, що боялася, що «злякається» власної дочки.

Блер пережила народження і у віці 18 місяців перенесла семигодинну операцію з розділення ніг, ампутувавши ноги в колінах.

Минулого літа "Зухвала" Блер отримала свої перші повнорозмірні протези на ногах - і зараз вона зробила свої перші кроки.

Ноель, асистент стоматолога з Лаббока, штат Техас, США, сказала: «Я була налякана тим, що буду боятися своєї дитини під час вагітності . Але коли я побачив її маленькі ніжки і маленьке серце, я зовсім не злякалася. Я подумала, що вона просто моя дитина. Вона ідеальна".

Мама дівчинки каже, що вона народилася русалкою.

Під час 12-тижневого сканування Ноель повідомили, що у Блер сиреномелія

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«Більшість немовлят, у яких діагностовано синдром русалки ще в плоді, не розвивають нирки, кишечник або статеві органи", - розповіла матір дівчинки.

Ноель записали на плановий кесарів розтин, але під час її 37-тижневого сканування лікарі зрозуміли, що рівень її амніотичної рідини впав, і її терміново відправили на екстрений кесарів розтин.

Блер народилася о 10:27 ранку 7 лютого 2018 року в Техаській дитячій лікарні вагою 4 фунти 8 унцій.

:«Це був найщасливіший момент у моєму житті", - поділилася Ноель.

Дівчинка народилася з легенями, серцем та мозком.

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«Але у неї була лише одна з двох кісток на гомілках. Нижче коліна вона була повернута назад і все зрослося. Мене лякало невідоме. Але побачивши її особисто, я була просто спокійна», - розповідає мама Блер.

Коли дівчинці виповнився рік, їй зробили операцію з встановлення колостомного мішка через проблеми з кишечником.

"Блер провела місяць у лікарні, перш ніж змогла повернутися додому. У 18 місяців Блер перенесли операцію, щоб відокремити її зрощені ноги, щоб дати їй можливість ходити", - йдеться у розповіді.

Минулого літа Блер зробили перше повне протезування стоп.

У Блер все ще є кілька ускладнень зі здоров’ям, які досліджують лікарі, наприклад, частковий сечовий міхур, але мама Ноель каже, що вона «нахабна» та «сильна».

«Я сподіваюся на довге, щасливе, здорове життя для неї», - ділиться мама Блер.

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