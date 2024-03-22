Лікарі видалили живого 30-сантиметрового вугра з живота чоловіка: як він туди потрапив (фото)

В'єтнамські лікарі врятували життя молодому чоловікові, видаливши живого 30-сантиметрового вугра з його живота, який спричинив перфорацію кишківника.

Про це пише Oddity Central.

20 березня 34-річний чоловік поступив до районного медичного центру Хайха в провінції Куангнінь, В'єтнам, з сильними спазмами в животі. Оскільки пацієнт відчував занадто сильний біль, щоб його можна було розпитати про симптоми, персонал лікарні провів рентген та УЗД, які виявили стороннє тіло в його животі, а також перфорацію кишківника та перитоніт.

Лікарі вирішили, що найкращим варіантом дій буде провести операцію, видалити підозрілий предмет і спробувати зменшити пошкодження кишківника чоловіка. Розрізавши черевну порожнину пацієнта, лікарі з подивом виявили, що чужорідний предмет виявився 30-сантиметровим живим вугром.

У животі чоловіка був живий 30-сантиметровий вугор / Фото: odditycentral.com

Видаливши вугра, медики приступили до видалення некротизованого колоректального сегмента кишківника – делікатної процедури з високим потенціалом інфікування через близькість до зони прямої кишки. На щастя, операція минула успішно і стан пацієнта стабілізувався. Він повідомив лише про легкий дискомфорт у животі після процедури, але все ще перебуває під наглядом у лікарні.

У животі чоловіка був живий 30-сантиметровий вугор / Фото: odditycentral.com

На запитання, як великий вугор міг опинитися в його животі, 34-річний чоловік не зміг дати чіткої відповіді, але лікарі вважають, що слизька тварина проповзла від ануса до товстої кишки пацієнта, прокусила кишківник і потрапила до черевної порожнини. Але що по-справжньому шокувало персонал лікарні, так це те, що вугор все ще був живий всередині тіла чоловіка.

Нагадаємо, чоловік опинився в комі з 4% шансом на виживання через врослу волосину в паху. Він дивом вижив і нещодавно знову почав ходити.

Читайте також: