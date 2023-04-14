Лікарі вважали, що біль у грудях жінки спричинений розтягненням м'язів: справжній діагноз шокував

Кірсті Сміттен провела звичайний робочий день і випила кілька пінт з другом у місцевому пабі, перш ніж піти додому спати в п'ятницю у листопаді 2023 року. На той момент вона написала у своєму блозі: "Я почувалась найбільш здоровою за останні роки".

Історію американки розповіли видання New York Post та агентство South West News Service (SWNS).

Але о 3 годині ранку, 28-річна мікробіолог з Великобританії прокинулася з відчуттями, які описала так: "Гострий пекучий біль глибоко в моєму серці, що проникає до спини".

Наступного тижня Сміттен зіграла у спортивну гру та взяла участь у робочій події, перш ніж піти до приймального відділення, де медсестра-практик висловила припущення про підозру на тромб у легенях. Оскільки Сміттен багато подорожувала по роботі на далекі відстані повітряним транспортом, це могло збільшити ризик утворення тромбів. Тож ця здогадка мала сенс.

Але через 8 годин після госпіталізації лікар повідомив Сміттен, що біль ймовірно виник внаслідок розтягнення м'язів під час тренування, і рекомендував кодеїн. Відтак, враховуючи те, що у неї не було інших симптомів, таке припущення було логічним.

"Ви занадто молода та спритна, щоб це було щось зловісне", — цитує Сміттен лікаря у своєму блозі.

Проте Сміттен не вдовольнилася таким діагнозом, тому наполягала на рентгені грудей та тестах крові, а наступного дня повернулася на КТ. Саме тоді лікарі виявили 6-сантиметрову пухлину у її серці, "що, очевидно, стало шоком", — заявила Сміттен SWNS.

Спочатку лікарі не вважали, що пухлина є раком, але через три місяці вони виявили, що це рідкісна форма раку серця, яка називається кардіальною ангіосаркомою.

За даними центру Сідарс-Сінай, кардіальні ангіосаркоми є агресивним раком, який часто виникає в правій верхній камері серця. Їх важко діагностувати, оскільки вони є дуже рідкісними, а симптоми, такі як біль у грудях та набрякання ніг, щиколоток та живота, часто пов'язані з іншими, більш поширеними захворюваннями.

Хірургічне втручання, включно з пересадкою серця, та хіміотерапія можуть допомогти лікувати рак у деяких випадках, проте не існує стандартного підходу до лікування цього виду раку.

Коли Сміттен, яка отримала звання Forbes-30-Under-30 і займається дослідженням нових антибіотиків, отримала такий діагноз, лікарі сказали, що її шанси на смерть протягом року становлять 68%, повідомляє SWNS.

Вона звернулась до онкологічного центру в Лондоні для отримання ще однієї думки, де їй запропонували операцію, що дає 10% шансу прожити ще п'ять років.

За даними блогу та облікового запису в Instagram Сміттен, вона пройшла сім курсів хіміотерапії, а 21 квітня має відбутися запланована серцева операція.

"Це постійна боротьба у моїй голові між бажанням здатися і просто відчувати себе нормально в той час, що залишився, або продовжувати боротися", — написала вона в Instagram. "Мені потрібно продовжувати боротися задля своїх друзів, родини і майбутнього, але це важко".

Дослідження показали, що в цілому лікарі вважають, що жінки відчувають менше болю, ніж чоловіки. Це може означати, що серйозні стани, такі як рак, можуть бути пропущені або проігноровані, повідомляло видання Insider раніше.

Лікарі рекомендують відстоювати свої інтереси, описуючи, як симптоми впливають на ваше самопочуття (біль перешкоджає моїй роботі та сну), отримувати другу та третю експертні думки, якщо ви не відчуваєте, що вас не чують.

Як раніше повідомляло видання Insider, доктор Крістіна Джонсон, сімейний лікар у Нью-Джерсі, наголошує на тому, що "існують тисячі медиків, які люблять свою роботу, допомагають пацієнтам, відповідають на їхні запитання та ставлять правильні діагнози".

Як повідомлялося, Стефані Джерміно з Тампи, штат Флорида, США, зробила радикальну подвійну мастектомію, щоб уникнути раку молочної залози, оскільки в її родині були випадки цього захворювання.

Читайте також: