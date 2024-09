Лікарі знайшли взуттєву гуму в підборідді відомої блогерки – фото

Під час операції в підборідді інфлюєнсерки знайшли взуттєву гуму.

Епа Колумбія – модель з понад 5,2 мільйона підписників в інтернеті, де вона ділиться фотографіями, відеоблогами та фрагментами свого повсякденного життя.

Нещодавно 28-річна блогерка розповіла своїм шанувальникам, що за останні декілька тижнів перенесла три косметичні операції на обличчі. Однак під час однієї з процедур хірург натрапив на дещо незвичне – взуттєву гуму, яку, схоже, "запхали" в її підборіддя.

У своїх історіях в Instagram Епа розповіла, що гума була результатом попередньої операції. Вона сказала: "Їм довелося зламати кістку та накласти доволі великий шов, тому я зараз дуже набрякла".

Окрім пластики підборіддя, їй зробили ринопластику після того, як попередня операція залишила її ніздрі частково заблокованими, що ускладнювало дихання.

Скориставшись часом, проведеним в операційній, Епа з Боготи, Колумбія, також вирішила зробити пластику грудей.

Вона пояснила, що процес відновлення займе певний час, а зміни стануть помітнішими, коли запалення зникне приблизно через півтора місяця.

