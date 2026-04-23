Лікарка назвала 3 речі, які не можна робити перед сексом

Реклама

Перед інтимною близькістю є декілька поширених звичок, які можуть зіпсувати момент і вплинути на комфорт.

Про це розповіла лікарка з Філадельфії Джен Коудл, яка спеціалізується на питаннях сексуального здоров’я та гігієни, пише LADbible.

За її словами, існує щонайменше три речі, яких краще уникати перед сексом — і вони можуть здатися неочевидними.

Реклама

Антигістамінні препарати

Перше застереження стосується популярних ліків від алергії. Лікарка пояснює, що такі препарати можуть викликати сухість слизових оболонок, включно з інтимною зоною.

«Не приймайте антигістамінні препарати перед сексом — такі як «Бенадрил», «Дифенгідрамін» тощо. Чому? Тому що вони можуть спричинити висихання вагінальних виділень. Саме так, для сексу нам потрібні змащення та волога. Це, безперечно, допомагає, чи не так? І насправді антигістамінні препарати можуть сприяти висушуванню вагінальних виділень. Вони можуть спричинити сухість і в інших місцях вашого тіла, але й там, внизу».

Недостатнє природне змащення може зробити інтимний контакт дискомфортним або навіть болісним.

Гоління інтимної зони

Друге правило — не голити лобкову зону безпосередньо перед близькістю.

Реклама

За словами лікарки, свіже гоління може призвести до подразнення, мікропорізів і підвищеної чутливості шкіри, що лише посилюється під час тертя.

«Не голіть лобкову зону безпосередньо перед сексом!» — сказала докторка Кодл. «Ваша шкіра може бути подряпаною, потрісканою, подразненою, а тертя під час сексу може ще більше погіршити ситуацію. Тому просто дайте шкірі трохи часу між голінням і статевою активністю».

Надмірний алкоголь

Третє застереження — очевидне, але не менш важливе: не варто зловживати алкоголем.

Хоча невелика кількість може допомогти розслабитися, надлишок здатен негативно вплинути на сексуальну функцію, зокрема ерекцію.

Реклама

«Я б не переборщувала з алкоголем», — попередила лікарка. «Ми й так завжди рекомендуємо вживати алкоголь лише в помірних кількостях, але, знаєте, іноді алкоголь може допомогти налаштуватися на потрібний лад. Для чоловіків і жінок це цілком нормально; справа в тому, що надмірне вживання алкоголю, особливо для чоловіків, може завадити вашій сексуальній активності. Просто намагайтеся уникати надмірного вживання алкоголю та надмірних розваг, чого ми й так прагнемо у повсякденному житті».

Отже, якщо плануєте приємний вечір, варто заздалегідь подбати про комфорт: не експериментувати з ліками, не поспішати з доглядом і знати міру в алкоголі.

