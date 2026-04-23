ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
342
Час на прочитання
2 хв

Лікарка назвала 3 речі, які не можна робити перед сексом

Серед них — популярні ліки, гоління та алкоголь.

Автор публікації
Юлія Шолудько
Секс

Секс / © Freepik

Перед інтимною близькістю є декілька поширених звичок, які можуть зіпсувати момент і вплинути на комфорт.

Про це розповіла лікарка з Філадельфії Джен Коудл, яка спеціалізується на питаннях сексуального здоров’я та гігієни, пише LADbible.

За її словами, існує щонайменше три речі, яких краще уникати перед сексом — і вони можуть здатися неочевидними.

Антигістамінні препарати

Перше застереження стосується популярних ліків від алергії. Лікарка пояснює, що такі препарати можуть викликати сухість слизових оболонок, включно з інтимною зоною.

«Не приймайте антигістамінні препарати перед сексом — такі як «Бенадрил», «Дифенгідрамін» тощо. Чому? Тому що вони можуть спричинити висихання вагінальних виділень. Саме так, для сексу нам потрібні змащення та волога. Це, безперечно, допомагає, чи не так? І насправді антигістамінні препарати можуть сприяти висушуванню вагінальних виділень. Вони можуть спричинити сухість і в інших місцях вашого тіла, але й там, внизу».

Недостатнє природне змащення може зробити інтимний контакт дискомфортним або навіть болісним.

Гоління інтимної зони

Друге правило — не голити лобкову зону безпосередньо перед близькістю.

За словами лікарки, свіже гоління може призвести до подразнення, мікропорізів і підвищеної чутливості шкіри, що лише посилюється під час тертя.

«Не голіть лобкову зону безпосередньо перед сексом!» — сказала докторка Кодл. «Ваша шкіра може бути подряпаною, потрісканою, подразненою, а тертя під час сексу може ще більше погіршити ситуацію. Тому просто дайте шкірі трохи часу між голінням і статевою активністю».

Надмірний алкоголь

Третє застереження — очевидне, але не менш важливе: не варто зловживати алкоголем.

Хоча невелика кількість може допомогти розслабитися, надлишок здатен негативно вплинути на сексуальну функцію, зокрема ерекцію.

«Я б не переборщувала з алкоголем», — попередила лікарка. «Ми й так завжди рекомендуємо вживати алкоголь лише в помірних кількостях, але, знаєте, іноді алкоголь може допомогти налаштуватися на потрібний лад. Для чоловіків і жінок це цілком нормально; справа в тому, що надмірне вживання алкоголю, особливо для чоловіків, може завадити вашій сексуальній активності. Просто намагайтеся уникати надмірного вживання алкоголю та надмірних розваг, чого ми й так прагнемо у повсякденному житті».

Отже, якщо плануєте приємний вечір, варто заздалегідь подбати про комфорт: не експериментувати з ліками, не поспішати з доглядом і знати міру в алкоголі.

Нагадаємо, як запланований секс може бути кращим і яскравішим ніж спонтанний.

Дата публікації
Кількість переглядів
342
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie