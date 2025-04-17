Лікарка не користується дезодорантом, шампунем і зубною пастою багато років і назвала переваги

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Нетрадиційний спосіб життя американки привернув увагу світової спільноти. Відмовившись від дезодоранту, шампуню і навіть зубної пасти, Бріттані Бланд стверджує, що має найкраще здоров’я у своєму житті.

Як пише Mirror, мама трьох дітей обрала природний спосіб життя чотири роки тому, і, попри те, що чимало людей спантеличені її вибором, вона наполягає на тому, що це те, що підходить їй після багатьох років битв за здоров’я.

«Це не просто стиль життя — це виживання», — стверджує Бріттані. «Я не роблю медичних заяв. Я ділюся тим, що допомогло мені після десятиліття страждань».

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Вона поділилася, як хронічна хвороба спустошила її фінанси, коли вона витрачала величезні суми на пошуки рішень. Бріттані стверджує, що хоче показати іншим, що існують альтернативні шляхи до здоров’я.

Колись медсестра, а тепер холістична лікарка, Бріттані відмовилася від усього — від зубної пасти з фтором до традиційної медицини. «Моє волосся не жирне. Я не смерджу. І я вилікувала карієс без допомоги стоматолога», — заявляє 41-річна жінка.

Вона вірить у зцілення зсередини і дотримується своїх методів. «Я вилікувала себе зсередини. Мої зуби, моє волосся, моє здоров’я. Це моя правда — і я чудово пахну, дякую».

Бріттані Бланд / © mirror.co.uk

Бріттані одружена вже 24 роки і мама трьох дітей віком 24, 21 і 14 років, які не мають вакцин і навчаються вдома, почала свій шлях до цілісного життя після того, як стан її здоров’я погіршився 2015 року. З вагою 118 кг і постійним болем, вона зіткнулася з помилковими діагнозами та неефективним лікуванням, коли її перевозили від одного лікаря до іншого.

«Вони хотіли зробити мені серйозну операцію на стегні, але проблема була навіть не в цьому», — розповідає вона. «Моє тіло відмовляло, і ніхто не хотів мене слухати».

Бріттані Бланд / © mirror.co.uk

Лише 2018 року, нарешті звернувшись до лікаря, який займається лікуванням болю, вона отримала свій перший справжній діагноз. «Він одразу призначив МРТ. У мене були пухлини на хребті та розрив міжхребцевих дисків. Через два дні мені зробили термінову операцію на спині».

Бріттані Бланд / © mirror.co.uk

Але на цьому випробування не закінчилися. Через чотири місяці у неї луснув апендикс. Вона продовжувала хворіти, все ще відчуваючи біль — і все ще шукаючи відповіді.

«Подруга, яка працює медсестрою, врятувала мене від того, щоб місцевий нейрохірург, який залишив по собі шлейф пацієнтів у ще гіршому стані, не вчинив м’ясорубку. Вона направила мене до спеціаліста в Колумбусі. Він був розлючений. Сказав, що мені треба було зробити томографію ще багато років тому».

2021 року Бріттані зробили другу екстрену операцію на спині і вставили металевий каркас у хребет. Проте симптоми не зникли. Лише коли вона звернулася до генетика 2023-го, все стало на свої місця.

«Мені нарешті поставили діагноз: синдром Елерса-Данлоса та мутація гена MTHFR. Раптом усе моє життя, сповнене хвороб і болю, стало на свої місця», — ділиться вона.

Бріттані Бланд / © mirror.co.uk

Синдром Елерса-Данлоса — це рідкісне генетичне захворювання сполучної тканини, яке часто називають «хворобою зебри» через його широкий спектр прихованих симптомів, що вражають кожен орган. Бріттані розповідає, що в однієї з її дітей також був позитивний тест на цей стан.

До цього моменту її довіра до західної медицини повністю випарувалася.

«Я побачила систему з обох боків, як медсестра і як пацієнтка, і з мене вистачило», — розповіла вона. «Йшлося вже не про зцілення. Йшлося про прибуток. Лікарі грабували мою страховку, поки я лежала в агонії».

Присвятивши 22 роки медсестринству, 2022-го вона повісила халат на цвях і вирушила в подорож, щоб стати холістичною лікаркою, продовжуючи спадщину своєї покійної тітки, яка була медсестрою і засновницею агентства з догляду за хворими на дому.

«Вона несподівано померла, і нам довелося закрити бізнес», — ділиться Бріттані. «Але я знала, що повинна продовжувати допомагати людям. Робота повинна мати для мене сенс. Це не просто робота».

Бріттані Бланд / © mirror.co.uk

Відтоді Бріттані повністю переписала правила особистої гігієни. Вона виготовляє власний дезодорант на основі магнію, який, як вона стверджує, природним чином нейтралізує неприємний запах.

«Запах тіла — це токсини», — пояснює вона. «Якщо у вас дефіцит магнію, ви будете смердіти. Але я не смерджу. Я також приймаю хлорофіл. Завдяки цьому та належній детоксикації мені не потрібен магазинний дезодорант».

Бріттані Бланд / © mirror.co.uk

Щодо гігієни зубів, то вона покладається на свій домашній зубний порошок. «2020 року мій рот був катастрофою. Мені ставили мости, кореневі канали, зуби ламалися направо і наліво, навіть коли я робила все, що казав стоматолог. Але щойно я перейшла на власну рутину все змінилося. Відтоді жодного нальоту, жодного карієсу, жодного стоматологічного втручання. Мій стоматолог був приголомшений».

Її підхід до догляду за волоссям настільки ж нетрадиційний. «Жодного шампуню. Без кондиціонера. Я використовую соду та оцет, можливо, раз на декілька місяців. І все. Моє волосся зараз здоровіше, ніж будь-коли. Шампунь наповнений хімікатами і фактично спричиняє накопичення жиру. Щойно ви припиняєте користуватися шампунем, шкіра голови регулює себе сама».

Попри сумніви інших, Бріттані з Лукаса, штат Огайо, залишається непохитною у своїх переконаннях. Вона здобула прихильників після запуску акаунту в TikTok для просування своєї компанії Holy Holistics.

Нагадаємо, мама ніколи не мила волосся своїй доньці та показала, який вона має вигляд.