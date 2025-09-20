ТСН у соціальних мережах

Лікування зубів у Туреччині обернулося для британки щоденними стражданнями

Спроба зекономити на стоматології завершилася для британки тяжкими наслідками.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Лікування зубів у Туреччині перетворило життя британки на щоденні муки

Лікування зубів у Туреччині перетворило життя британки на щоденні муки / © BBC

Британка Лінн Абеянс після стоматологічної процедури в Туреччині вже півтора року живе з постійним болем та не може нормально дихати носом.

Про це повідомило видання BBC.

У квітні 2024 року вона вирушила до Анталії, щоб встановити чотири імпланти. У Британії така операція обійшлася б приблизно у 50 тисяч фунтів, тоді як у Туреччині коштувала лише 3 тисячі. Хірург попередив, що потрібні будуть складні додаткові втручання: синус-ліфтинг, кісткова пластика, видалення вінірів та встановлення імплантів.

Попри місцеву анестезію, Лінн відчувала біль під час маніпуляцій. За її словами, при кістковій пластиці вона чула удари молотка, а синус-ліфтинг спричинив відчуття, ніби все обличчя піднімають угору. Жінці встановили тимчасові імпланти. Після операції жінка кілька днів не могла ані їсти, ані спати.

Повернувшись до Британії, вона зіткнулася з новими проблемами: носове дихання було ускладнене, антибіотики від синуситу не діяли. У державних медзакладах їй відмовили в лікуванні, наголосивши, що пацієнтів попереджали про ризики поїздок за кордон. Приватний стоматолог на рентгенівському знімку виявив, що імпланти пройшли крізь носову перегородку.

Лінн зняли тимчасові зуби й встановили протези, але інфекцію подолати не вдалося. Зрештою вона звернулася до приватної лікарні Princess Royal у Телфорді, де медики заявили, що видалити імпланти неможливо через серйозне зараження тканин.

«Імпланти тримають моє обличчя, але все заражене», — каже жінка.

Лінн вже понад півтора року живе з постійними інфекціями, щодня приймає ліки й шукає хірурга, який зможе допомогти. Наразі жінка вже витратила 2 000 фунтів на приватні процедури у Британії, щоб полегшити свій стан.

Національна служба охорони здоров’я Британії закликає пацієнтів уважно перевіряти клініки за кордоном, консультуватися зі своїми стоматологами та зважувати всі ризики.

Минулого місяця уряд Британії спільно з TikTok-блогерами також запустив інформаційну кампанію про небезпеки косметичних процедур за межами країни.

Нагадаємо, мешканка Шотландії 52-річна Мойра Девлін мріяла про досконалу усмішку, але стоматологічна процедура перетворила її життя на суцільне випробування. Після невдалої імплантації зубів за 24 тис. фунтів жінка зіткнулася з болем і змінами в зовнішності.

