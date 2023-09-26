Ліквідація адмірала Соколова: Росія вперше з 1904 року втратила командувача флотом

Минулого разу російський флот втрачав свого командувача під час Російсько-японської війни.

Загибель командувача Чорноморським флотом РФ адмірала Віктора Соколова під час удару по штабу флоту є першою втратою такого рівня під час бойових дій від 1904 року.

Про це пише Defense Express.

У виданні зауважують, що від часів Російсько-японської війни (1904-1904 років) російський флот жодного разу не втрачав своїх командувачів.

"Це (ліквідація командувача російським флотом. – Ред.) перший випадок з часів Російсько-японської війни та другий випадок взагалі в історії російських військово-морських сил, коли командувач флоту загинув під час бойових дій", – пишуть у статті.

Так, у квітні 1904 року загинув командувач Тихоокеанським російським флотом віце-адмірал Степан Макаров. Броненосець "Петропавловск", на борту якого був Макаров, підірвався на міні.

Степан Макаров / Фото: Вікіпедія

А 28 липня 1904 року після виходу кораблів з Порт-Артура, який перебував у облозі, у бою загинув командувач 1-ої Тихоокеанської ескадри Вільгельм Витгефт.

Під час обої світових воєн жодний командувач російським флотом не загинув. Як вийняток можна відзначити командувача ескадрою Балтійського флоту Валентина Дрозда, автомобіль якого 1943 року провалився під лід на льодовій трасі до Кронштадту під час обстрілу.

Ще одна історична паралель

Є ще одна аналогія. Під час Кримської війни (1853—1856) 5 жовтня 1854 союзні війська здійснили перше бомбардування Севастополя, в результаті якого загинув один з керівників оборони міста, начальник штабу флоту Володимир Корнілов.

У 1855 році загинув адмірал Павло Нахімов. На той момент він був призначений командиром Севастопольського порту та тимчасовим військовим губернатором міста.

Нагадаємо, 22 вересня стало відомо, що по штабу Чорноморського флоту в Севастополі завдали удару.

В Україні офіційно підтвердили, що під час удару по штабу в Севастополі загинув командувач Чорноморського флоту РФ Віктор Соколов і понад 30 офіцерів.

Речник Військово-морських сил ЗСУ пояснив, що ліквідація командувача матиме значний негативний вплив на керування Чорноморським флотом РФ.