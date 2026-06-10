«Ліки від болю» та пастка стресу: нарколог розкрив 4 ознаки того, що ви стали алкоголіком

Лікар назвав 4 неочевидні ознаки того, що ви потрапили в «алкогольну зону небезпеки» / © Unsplash

Реклама

Кордон між «просто відпочиваю з келихом» та початковою стадією алкогольної залежності дуже тонкий. Часто люди навіть не усвідомлюють, що побутове вживання алкоголю переросло в небезпечну звичку. Лікар назвав чотири критичні ознаки, які сигналізують: людина перебуває в «зоні ризику».

Про це повідомляє популярне видання LADBible.

Люди, які страждали від алкоголізму, визначили ознаки, на які слід звернути увагу, коли ви стали справжнім алкоголіком.

Реклама

Доктор Ніал Кемпбелл з британської клініки лікування залежностей The Priory визначив чотири тривожні ознаки, які свідчать про те, що, звичка людей до вживання алкоголю змінилася.

Лікар попередив, що дедалі більше людей після пандемії коронавірусу (а в Україні ще й після початку повномасштабного вторгення — Ред.) працюють з дому та п’ють протягом дня, що є проблемою, оскільки пити алкоголь без інших людей — ризикована справа.

Він сказав, що є багато питань, але є чотири основні сфери, на які люди можуть звернути увагу.

Звичне вживання алкоголю

Лікар сказав, що алкоголізм не обмежується лише людьми, які пов’язують його вживання з травмою, він також може розвинутися внаслідок того, що алкоголь стає надто регулярною частиною розпорядку дня.

Реклама

«Це може стати звичкою. Ви виробите звичку пити однаково щодня: келих вина під час приготування вечері, допивання пляшки перед їжею, келих перед сном. Це може швидко наростати», — попередив він.

Він згадав про лікування пацієнта, який часто пив між 10:00 та 15:00, і сказав, що такий розпорядок дня погіршив ситуацію.

Алкоголь — це емоційна паличка

За словами лікаря, через стресове життя багато людей час від часу тягнуться до пляшки, щоб трохи розслабитися. Тільки, як зазначив доктор Кемпбелл, алкоголь не допоможе вам пережити важкі часи, тому насправді не допоможе зі стресом.

Консультант і психотерапевт Ендрю Гарві сказав, що він запитував людей, які зверталися до нього: «Коли ви почали вживати алкоголь, а не насолоджуватися ним?»

Реклама

Він сказав, що алкоголь використовується як «ліки від болю багатьох людей», але він лише на деякий час їх приглушує і нічого не вирішує.

Більше вільного часу

Ще одне, що помітив консультант, це зростання рівня алкоголізму серед людей після досягнення пенсійного віку

Якщо у вас зараз такий період у житті, коли у вас з’являється більше вільного часу, і ви заповнюєте його випивкою, це ще один можливий попереджувальний знак того, що ви знаходитесь в зоні алкогольної небезпеки.

Заповнення вільних хвилин випивкою ризикувало встановити звичку до вживання алкоголю, яка могла призвести до алкоголізму.

Реклама

Щоденне вживання алкоголю навіть не обов’язково мало бути частиною цього, існувала хибна думка, що це обов’язковий фактор, але люди, які не пили щодня, а потім виходили на вулицю та випивали, все одно мали проблему.

Пошук ситуацій, коли прийнятно пити

Існує багато можливостей випити надмірно, де це не вважається дивним.

Ми вже згадували про виходи в світ і зловживання алкоголем, але четверта річ, на яку варто звернути увагу, — це пошук заходів, де можна випити багато, і ніхто не очікуватиме менше.

Ви можете піти в ці місця і просто не пити, але спокуса існує, як і готова відмовка, що ви багато випили, бо були в місці, де виглядали б недоречно.

Реклама

Раніше ми писали, що купити алкоголь в інтернеті стане складніше, бо вік перевірятимуть через «Дію».

Новини партнерів