Ліпосакційний жир, скандал і цінний шматок: що відомо про найдорожче мило у світі

Його купили за 17 506 доларів США 19 років тому.

20 років тому швейцарський художник Джанні Мотті приголомшив світ, створивши найдорожче мило з ліпосакційного жиру колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

Берлусконі, який був правоцентристським прем'єр-міністром у трьох італійських урядах (1994-1995, 2001-2006, 2008-2011), був суперечливою фігурою, відомою своєю прихильністю до фінансової еліти.

За даними Цюріхського музею сучасного мистецтва Migros, 2004 року Берлусконі зробив ліпосакцію в клініці в Лугано, Швейцарія, і неназваний співробітник передав жир художнику Джанні Мотті, який потім виготовив з нього фігуру. Потім художник надав жиру форму традиційного шматка мила, яке зазвичай виготовляється з тваринного жиру, щоб виставляти його в Цюріху, поки його не придбали за 17 506 доларів США на ярмарку Art Basel 2005 року.

Мотті розповів пресі: "У мене виникла ця ідея, тому що мило виготовляється зі свинячого жиру, і я подумав, наскільки доречніше було б, якби люди мили руки шматочком Берлусконі".

Він іронічно назвав виставку Mani Pulite ("Чисті руки") як коментар до урядової корупції, що відсилає до судової кампанії 1990 року в Італії, спрямованої на викорінення політиків, які брали хабарі.

Мотті був звинувачений після того, як 2005 року судовий процес над Mediaset визнав його винним в ухиленні від сплати податків і розкраданні коштів.

Хоча центри ліпосакції в Лугано постійно заперечували, що надавали Мотті жир, це не зупинило захоплених шанувальників мистецтва від участі в торгах на мило. Мило було продано анонімному покупцеві майже через годину після того, як воно було виставлене, і понад 50 000 відвідувачів змогли оглянути його до того, як воно повернулося у приватну власність. Але через запах мило надійно зберігалося під захисним склом.

"Воно було желеподібним і жахливо смерділо, як масло, що зіпсувалося, або стара олія зі сковорідки", - каже Мотті.

З цієї причини навряд чи приватний власник насправді використовував мило – скоріш за все, він зберігав його у скляному футлярі, під яким воно було виставлено. І зараз, коли минуло 20 років від моменту його створення, складно уявити, що воно забезпечить найбільш гігієнічне очищення.

Нагадаємо, який вигляд має найдорожча ялинка за 5,5 мільйона доларів. Її зробили з неймовірної кількості монет.

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