Лист у пляшці знайшли через 132 роки: хто і навіщо сховав послання у стіні маяка

Записку залишили інженери, які встановили новий ліхтар на маяку, який працює досі.

Росс Рассел, інженер із Ради з маяків Північного моря, виявив пляшку з листом 132-річної давнини глибоко в стіні маяка Корсволл на півдні Шотландії. Він назвав знахідку подією, яка трапляється "раз у житті".

Про це пише ВВС.

У листі, написаному пером і чорнилом і датованому 1892 роком, вказані імена доглядачів маяка, а також інженерів, які того літа встановили новий тип освітлення на 30-метровій вежі маяка. Пляшку діаметром 20 см було виявлено під час огляду маяка у глибокій ніші, захованій за шафою.

Команда інженерів дістала пляшку зі схованки за допомогою підручних засобів, оскільки просто рукою до неї дотягнутися було неможливо. Проте честь відкрити пляшку та витягти послання довірили нинішньому наглядачу маяка Баррі Міллеру, прибуття якого інженерам довелося дочекатися.

"Боже мій, як я вдячний їм за це", — розповів Міллер журналістам.

Стара пляшка з листом має незвичайне опукле денце, через що не може стояти вертикально. Вона зроблена з грубого скла, повного крихітних бульбашок повітря. Корок у пляшці розбухнув від часу і прилип до скла, а дріт, що утримував її на місці, заіржавів. Чоловікам довелося відрізати верхню частину пробки і дуже обережно висвердлити її залишки з шийки.

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77-річний доглядач Міллер розповів, що його руки тремтіли, коли він відкривав старе послання з пляшки.

"Це було так хвилююче, начебто ми зустрілися з нашими колегами з минулого. Начебто вони самі там були. Це було схоже на дотик до них. Начебто вони були частиною нашої команди, а не просто ми були там вчотирьох, ми всі були. там і ділилися тим, що вони написали, бо це було відчутно, і можна було побачити стиль їхнього почерку", – розповів він.

Що було сказано у листі

Лист у пляшці, знайдений у стіні маяка, говорив:

"Сигнальна станція з протитуманними вогнями та маяками в Корсволлі, 4 вересня 1892 р.

Цей ліхтар був встановлений інженером Джеймсом Уеллсом, Джоном Вествудом Мілрайтом, інженером Джеймсом Броді та Девідом Скоттом Лейборером з фірми James Milne & Son Engineers, Milton House Works, Единбург, у період з травня по вересень і знову запалений у четвер увечері 15 вересня.

Тоді на станції працювали такі доглядачі: Джон Вілсон — директор, Джон Б. Хендерсон – перший помічник, Джон Локхарт – другий помічник.

Лінза та машина були поставлені компанією James Dove&Co Engineers Greenside Edinburgh і змонтовані інженерами Вільямом Бернессом, Джоном Харроуером та Джеймсом Додсом з вищезгаданої фірми."

"Таке трапляється раз у житті"

Інженер Росс Рассел, який знайшов пляшку разом зі своїми колегами Морганом Деннісоном та Нілом Армстронгом, сказав, що це неймовірне відкриття.

"Ця записка була просто сенсаційною, я був просто здивований. Бути першою людиною, що доторкнулася до пляшки після 132 років, було просто приголомшливо. Така знахідка трапляється раз у житті", — сказав Росс.

Повідомляється, що команда інженерів вирушила на 209-річний маяк для щорічного огляду, щоб перевірити підшипник, на якому обертається п'ятитонна лінза. Під час цієї перевірки і було виявлено стару пляшку.

Люди, які написали записку у 1892 році, були на маяку, щоб встановити новий тип ліхтаря та скління на вершині вежі.

"Це був просто дивний збіг — знайти записку під час роботи з обладнанням, описаним у записці", — сказав Росс.

Він додав, що вони з колегами планують повернути записку та пляшку на місце, де їх знайшли, але спершу додати до пляшки свого листа.

Праправнук одного з доглядачів маяка Роберта Мюррея, який працював з директором Джоном Вілсоном, сказав, що він був у захваті від відкриття.

"Дивно, що робота, яку вони проробили тоді, як і раніше, актуальна сьогодні, навіть в епоху супутникової навігації", – сказав журналістам Юен Мюррей.

Нагадаємо, послання в пляшці, випущене з острова між Сполученими Штатами та Канадою, 63 роки опісля знайшлося поблизу Бостона. Тому, хто її поверне, обіцяють грошову винагороду.

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