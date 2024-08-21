Листівка із загадковим посланням надійшла на адресу через 121 рік – фото

Поштова листівка прибула до місця призначення у Вельсі через 121 рік після дати на поштовому штемпелі.

Про це повідомляє Wales Online.

Представники банку Swansea повідомили в соціальних мережах, що листівка прибула за адресою Крейдок-стріт разом з рештою пошти в п'ятницю, 16 серпня.

Листівка була адресована Лідії Девіс, яка, за припущенням співробітників, можливо, жила за цією адресою, коли це був будинок, а не банк.

"Адреса вірна, ми все ще розташовані на вулиці Крейдок, 11 (і 12), але це на 121 рік пізніше, ніж очікувалося", - сказав Генрі Дарбі, співробітник банку з маркетингу та комунікацій. "Це дико, насправді. Трохи моторошно. На самій марці зображений король Едуард, тобто він був королем від 1901 до 1910 року".

Листівка / Фото: facebook.com/SwanseaBS

Дарбі сказав, що більша частина листівки зараз нечитабельна, але на поштовому штемпелі стоїть дата 3 серпня 1903 року.

Прессекретарка Королівської пошти сказала, що історія пізнього прибуття листівки невідома.

"Цілком ймовірно, що ця листівка була повернута в нашу систему, а не загубилася на пошті понад століття тому. Коли відправлення перебуває в нашій системі, ми зобов'язані доставити його за правильною адресою", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше жінка знайшла на пляжі пляшку з посланням часів Другої світової війни. Лист датований 4 березня 1945 року.

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