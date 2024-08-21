Листівка із загадковим посланням надійшла на адресу через 121 рік – фото

Її надіслали 3 серпня 1903 року.
Поштова листівка прибула до місця призначення у Вельсі через 121 рік після дати на поштовому штемпелі.
Про це повідомляє Wales Online.
Представники банку Swansea повідомили в соціальних мережах, що листівка прибула за адресою Крейдок-стріт разом з рештою пошти в п'ятницю, 16 серпня.
Листівка була адресована Лідії Девіс, яка, за припущенням співробітників, можливо, жила за цією адресою, коли це був будинок, а не банк.
"Адреса вірна, ми все ще розташовані на вулиці Крейдок, 11 (і 12), але це на 121 рік пізніше, ніж очікувалося", - сказав Генрі Дарбі, співробітник банку з маркетингу та комунікацій. "Це дико, насправді. Трохи моторошно. На самій марці зображений король Едуард, тобто він був королем від 1901 до 1910 року".
Дарбі сказав, що більша частина листівки зараз нечитабельна, але на поштовому штемпелі стоїть дата 3 серпня 1903 року.
Прессекретарка Королівської пошти сказала, що історія пізнього прибуття листівки невідома.
"Цілком ймовірно, що ця листівка була повернута в нашу систему, а не загубилася на пошті понад століття тому. Коли відправлення перебуває в нашій системі, ми зобов'язані доставити його за правильною адресою", - сказала вона.
Нагадаємо, раніше жінка знайшла на пляжі пляшку з посланням часів Другої світової війни. Лист датований 4 березня 1945 року.
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