Літак був змушений розвернутися через запах зіпсованої їжі пасажира / © pexels.com

Рейс Delta Air Lines розвернувся у зворотньому напрямку через запах зіпсованої їжі одного з пасажирів. На борту перебувало 189 пасажирів. Їх повернули до Лос-Анджелеса (США), а згодом відправили іншим рейсом до штату Юта.

Про це йдеться у повідомленні Рeople.

«Наш екіпаж дотримувався стандартних процедур, щоб безпечно повернутися до Лос-Анджелеса після того, як на борту було виявлено неприємний запах», — розповів виданню представник Delta.

Рейс, що прямував до Солт-Лейк-Сіті, повернувся до Лос-Анджелеса задля «безпеки» клієнтів та екіпажу.

Представник авіаліній підтвердив, що зіпсовану їжу приніс на борт пасажир, і вона не була частиною бортового харчування та напоїв.

Він також вибачився перед пасажирами за «зміну планів під час їхніх подорожей».

Зазначимо, що такі історії не є поодинокими.

За кілька днів до розвороту рейсу Delta, у четвер, 16 жовтня, літак United Airlines, що прямував до Лос-Анджелеса, був змушений здійснити вимушену посадку після зіткнення з невідомим об’єктом.

Рейс United 1039 з Денвера здійснив екстрену посадку через пошкодження, отримані під час польоту поблизу Моава, штат Юта. Літак перебував на висоті 36 000 футів (приблизно 11 км), коли невідомий об’єкт несподівано розбив багатошарове лобове скло та поранив пілота. Пілоту надали допомогу через незначні травми після того, як Boeing 737-MAX 8 безпечно приземлився в Міжнародному аеропорту Солт-Лейк-Сіті в штаті Юта, повідомили ABC News, The Independent та CBS News.

Компанія WindBorne Systems, що займається виробництвом розумних метеорологічних зондів тривалої дії, опублікувала заяву в понеділок, 20 жовтня, пояснивши, що таємничим об’єктом, який розбив лобове скло літака, міг бути один із їхніх метеозондів.

Нагадаємо, раніше пілоти здійснили аварійне приземлення «через стукіт у двері».

А у Гонконгу вантажний літак з’їхав зі смуги, через що двоє людей загинуло.