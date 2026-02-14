Літак був змушений змінити маршрут: що загрожує двом пасажирам за бійку на висоті 9 тис. метрів

Літак

На борту літака британської авіакомпанії Jet2, який виконував рейс з Анталії до Манчестера, сталася бійка між пасажирами, через що літак здійснив вимушену посадку в Брюсселі. Двом порушникам порядку заборонили довічно користуватися послугами перевізника.

Про це повідомило видання The New York Post.

Інцидент стався на рейсі LS896, що вилетів з Анталії (Туреччина) до Манчестера (Велика Британія). Відео з салону зафіксувало, як двоє чоловіків обмінюються ударами просто в проході між кріслами.

Як повідомили представники Jet2 виданню The Post, через «через жахливу поведінку» двох пасажирів екіпаж ухвалив рішення змінити маршрут і приземлитися в Брюсселі. Після посадки обох чоловіків вивела поліція, а літак продовжив рейс до Манчестера, куди прибув близько 22:00.

Очевидці розповіли, що конфлікт почався після того, як один із пасажирів, який, за їхніми словами, перебував у стані алкогольного сп’яніння, почав вигукувати расистські образи. Свідки стверджують, що чоловік робив образливі зауваження на адресу пасажирів пакистанського походження та поводився агресивно щодо членів екіпажу.

За словами очевидця, ситуація загострилася після того, як чоловік не зміг придбати сигарети під час польоту. Бортпровідники намагалися його заспокоїти, однак він продовжив конфронтаційну поведінку, що зрештою переросла у фізичну сутичку на висоті близько 9 тисяч метрів.

«Пасажири були стурбовані. Люди були налякані. Атмосфера стала хаотичною», — цитує свідка газета The Sun.

У Jet2 заявили, що обом порушникам довічно заборонено літати рейсами компанії. Крім того, перевізник планує домагатися компенсації витрат, пов’язаних із перенаправленням рейсу. У компанії наголосили, що дотримуються політики нульової толерантності до агресивної поведінки та шкодують, що інші пасажири і члени екіпажу були змушені пережити цей інцидент.

