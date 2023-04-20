Літак довелося терміново посадити в аеропорту через невгамовні крики в салоні: відео

Дорослий пасажир не витерпів, що поруч з ним безперестанку плаче мала дитина, тож сам почав кричати, перекрикуючи малюка.

У США літак авіакомпанії Southwest Airlines, який виконував рейс до Форт-Лодердейла у Флориді, змушений був приземлитися раніше та в іншому аеропорту. Дорослий пасажир не витерпів, що поруч з ним безперестанку плаче дитина, тож сам почав кричати, перекрикуючи малюка.

Про це повідомляє видання ABC News.

На кадрах, знятих іншим пасажиром, чутно, як стюард робить зауваження дорослому пасажиру з приводу його криків. У відповідь той говорить, що дитина також кричить.

“Але ж ви чоловік, - закликав його до розуміння бортпровідник. - Давайте будемо раціональними. Ми нічого не можемо зробити, це ж дитина”.

Інша пасажирка Моніка Пасс розповіла, що дорослий пасажир кричав все голосніше, перекрикуючи малюка.

Чоловіка також зафіксували камерою, коли він говорив, звертаючись до дитини: “Хочеш, щоб я кричав? Ти хочеш, щоб я кричав? Я буду кричати, блін! Будь ласка, змусьте дитину замовкнути”.

Рейс перенаправили до найближчого аеропорту в Орландо, де крикуна зустріла поліція.

“Ми дякуємо нашому екіпажу за професіоналізм у вирішенні складної ситуації та цінуємо терпіння інших пасажирів на борту, - йдеться у заяві Southwest Airlines.

Нагадаємо, раніше пасажирський авіалайнер, який виконував рейс Стамбул-Барселона, терміново повернувся до аеропорту через неприємний запах в салоні.

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