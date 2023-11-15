Літак довелося терміново приземлити через коня, який бігав на борту: відео

Інцидент стався під час польоту на висоті 9,5 кілометра.

Літак авіакомпанії Air Atlanta Icelandic, який виконував рейс із Нью-Йорка до Льєжа у Бельгії, був змушений терміново приземлитися після того, як кінь у вантажному відсіку вирвався зі стійла.

Про це повідомляє The Daily Mail.

Реконструкція траєкторії польоту, завантажена на YouTube, показала, що літак піднявся на 31 тисячу футів (майже 9,5 км) над Бостоном, коли пілоти зв’язалися з диспетчером повітряного руху.

На опублікованих кадрах чути, як пілоти запитують, чи можна їм повернутися до Нью-Йорка після того, як екіпаж не зміг закріпити коня та попросив ветеринара бути присутнім після приземлення.

“Ми вантажний літак із живою твариною, конем, на борту. Кінь вирвався зі стійла. У нас немає проблем з польотом, але нам потрібно повернутися, повернутися в Нью-Йорк. Ми не можемо закріпити коня”, - говорили пілоти.

Екіпаж літака був змушений скинути близько 20 тонн палива біля Мартас-Він'ярд, повертаючись до Нью-Йорка.

Як тварині вдалося вирватися з трюму, невідомо

За даними Flightradar24, повторний зліт літака і його приземлення в Льєжі наступного ранку відбулися успішно.

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