Літак два дні не міг залишити аеропорт через "безквиткового пасажира": хто проник на борт

Кіт застрибнув у літак перед зльотом, через що виліт рейсу довелося затримати на два дні.

Бездомний кіт влаштував хаос в аеропорту Риму, залізши на борт літака перед зльотом. Екіпаж спробував упіймати тварину, але тільки посилив проблему. Спроба кота здійснити повітряний вояж призвела до дводенної затримки рейсу.

Про це пише The Sun.

Екіпаж почув котяче нявкання, коли пасажири готувалися сісти в літак авіакомпанії Ryanair, який мав здійснити переліт з Риму до Німеччини в суботу, 1 лютого. Кота виявили в електричному відсіку, але коли члени екіпажу спробували його зловити, тварина сховалась у проводці, звідки її неможливо було дістати без пошкодження кабелів. Інженери навіть зняли кілька панелей у відсіку, але так і не змогли дістатися кота.

Через небезпеку пошкодження твариною обладнання під час польоту рейс Boeing 737 довелося відкласти. Екіпаж залишив відчиненими двері, встановив камеру спостереження та залишив літак, щоб дати можливість тварині вилізти самостійно. Через понад добу камера нарешті зафільмувала, як безквитковий пасажир обережно вийшов з літака і спустився трапом.

"Кіт був безквитковим пасажиром, але міг викликати серйозні проблеми на висоті понад 9 тисяч кілометрів над землею. Це просто щастя, що його нявкання було почуте. Це була дорога проблема для Ryanair, яка обійшлася компанії в десятки тисяч євро", — повідомило журналістам анонімне джерело, знайоме із ситуацією.

Згідно з офіційним звітом компанії, літак в результаті зміг вилетіти до Німеччини лише у понеділок, 3 лютого, через два дні вимушеної затримки.

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