Літак екстрено приземлили, бо пасажир злякався "змій у салоні"

Пасажир літака / © Freepik

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Рейс авіакомпанії EasyJet був змушений змінити напрямок через те, що пасажир був переконаний, що в літаку є змії. Чоловік, який був одягнений у футболку зі зміїним принтом, мав галюцинації, що рептилії розгулюють салоном літака.

Про це пише The Sun.

Джерело розповіло виданню: «Смішно чути, як пасажир кричить: «Змії в літаку! Нам потрібно приземлитися!». Але це було неймовірно страшно для сімей, які летіли рейсом. Ніхто не знав, що відбувається, і чи справді пасажир бачив змію, яка розгулювала салоном на висоті 9 000 метрів».

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Незабаром з’ясувалося, що пасажир, ймовірно, перебував під впливом і «вигадав щось».

Чоловік став погрожувати, і пілоти, які летіли з британського аеропорту Гатвік до Марракеша в Марокко, вирішили здійснити екстрене приземлення в Фаро, Португалія.

Місцева поліція чекала на чоловіка на злітній смузі, щоб вивести його з літака. Літак на 190 пасажирів продовжив свій шлях до Марракеша і приземлився через вісім годин після вильоту з Лондона.

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