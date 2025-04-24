ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
345
Час на прочитання
1 хв

Літак екстрено приземлили, бо пасажир злякався "змій у салоні"

Некерований пасажир налякав інших пасажирів на борту літака, які не знали, чи дійсно в салоні є змії, перш ніж стало зрозуміло, що йому «привиділося».

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько
Пасажир літака

Пасажир літака / © Freepik

Рейс авіакомпанії EasyJet був змушений змінити напрямок через те, що пасажир був переконаний, що в літаку є змії. Чоловік, який був одягнений у футболку зі зміїним принтом, мав галюцинації, що рептилії розгулюють салоном літака.

Про це пише The Sun.

Джерело розповіло виданню: «Смішно чути, як пасажир кричить: «Змії в літаку! Нам потрібно приземлитися!». Але це було неймовірно страшно для сімей, які летіли рейсом. Ніхто не знав, що відбувається, і чи справді пасажир бачив змію, яка розгулювала салоном на висоті 9 000 метрів».

Незабаром з’ясувалося, що пасажир, ймовірно, перебував під впливом і «вигадав щось».

Чоловік став погрожувати, і пілоти, які летіли з британського аеропорту Гатвік до Марракеша в Марокко, вирішили здійснити екстрене приземлення в Фаро, Португалія.

Місцева поліція чекала на чоловіка на злітній смузі, щоб вивести його з літака. Літак на 190 пасажирів продовжив свій шлях до Марракеша і приземлився через вісім годин після вильоту з Лондона.

Нагадаємо, літню жінку вигнали з літака через жарт. Пенсіонерка пожартувала зі стюардесою.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
345
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie