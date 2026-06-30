Літак можуть розвернути через одну річ у вашій валізі: про що попереджають пасажирів

Літак / © pexels.com

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Літієві батареї в багажі дедалі частіше стають причиною авіаінцидентів. Лише за минулий рік через порушення правил перевезення таких пристроїв було зафіксовано майже 650 випадків, а окремі рейси довелося перенаправляти.

Про це повідомило видання Mirror.

В Управлінні цивільної авіації (CAA) наголошують, що багато пасажирів досі не знають про вимоги щодо перевезення гаджетів із літієвими акумуляторами.

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За даними відомства, кількість випадків, коли портативні зарядні пристрої, вейпи та інша електроніка опинялися у зареєстрованому багажі, за рік майже подвоїлася. Це пов’язують із тим, що нині середньостатистичний мандрівник бере із собою близько чотирьох пристроїв із літієвими батареями.

У CAA пояснюють, що несправні або перегріті літієві акумулятори можуть спричинити пожежу, яку значно легше виявити й загасити в салоні літака. Якщо ж займання виникає в багажному відсіку, його можуть помітити надто пізно, що створює серйозну загрозу безпеці польоту.

Минулого року до CAA надійшло майже 650 повідомлень про інциденти з літієвими батареями в багажі — це майже вдвічі більше, ніж роком раніше. Також до 206 зросла кількість повідомлень про перегрів або несправність таких акумуляторів. За інформацією регулятора, нині подібні випадки трапляються в середньому двічі на тиждень, спричиняючи затримки та зміну маршрутів рейсів.

Одним із таких випадків став інцидент минулого місяця, коли літак авіакомпанії easyJet був змушений змінити маршрут через портативний акумулятор, який знаходився у багажному відсіку. У жовтні також набуло розголосу відео пожежі на борту рейсу Air China.

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CAA нагадує, що мобільні телефони, вейпи та портативні зарядні пристрої необхідно перевозити лише в ручній поклажі. Крім того, пасажирам дозволено брати на борт не більше двох зовнішніх акумуляторів, які не можна заряджати під час польоту. Якщо ноутбук здають до зареєстрованого багажу, його слід повністю вимкнути.

У Airlines UK наголошують, що найкращий спосіб уникнути небезпечних ситуацій — правильно пакувати речі перед польотом. Своєю чергою експерти Electrical Safety First закликають користуватися лише перевіреними електронними пристроями, адже у разі займання в багажному відсіку наслідки можуть бути вкрай небезпечними.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що літак врізався у 109-поверхову вежу CITIC Tower. На місці працювали екстрені служби.

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