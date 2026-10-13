Літак з майже 300 пасажирами не долетів до пункту призначення через несподівану проблему: деталі

У літаку зламалися 6 із 8 туалетів: пілоти змінили маршрут / © Associated Press

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Міжнародний рейс American Airlines із Мадрида до Далласа завершився незапланованою посадкою в Нью-Йорку через несправність туалетів. Із восьми вбиралень на борту Boeing 777 працювали лише дві, хоча літаком подорожували 287 людей.

Про це повідомило видання People.

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Інцидент стався 6 жовтня. Літак вилетів зі столиці Іспанії після 11:00 за місцевим часом і мав прибути до міжнародного аеропорту Даллас-Форт-Ворт. Однак приблизно посеред десятигодинного перельоту екіпаж вирішив змінити маршрут.

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Про несправність пасажири дізналися приблизно через п’ять годин після зльоту. Пілот оголосив, що замість Далласа літак прямуватиме до аеропорту імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку.

Під час наближення до аеропорту екіпаж передав диспетчерам сигнал терміновості «pan-pan». Його використовують у ситуаціях, які потребують оперативного реагування, але не становлять безпосередньої загрози життю. Причину незапланованої посадки пілот пояснив коротко: на борту залишилися лише два справні туалети.

Додатковою складністю стала вага літака. Оскільки Boeing 777 ще мав значний запас пального, посадку довелося виконувати з перевищенням звичайної посадкової маси. За таких обставин існує ризик перегрівання гальм.

Після прибуття до Нью-Йорка незручності для пасажирів не закінчилися. Як розповів The New York Times 72-річний адвокат із Далласа Пол Волтер, усім довелося вийти із салону, отримати багаж, пройти митницю та повторний контроль безпеки.

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Згодом людей знову запросили на той самий літак. Втім, екіпаж попередив, що туалети з лівого боку повітряного судна залишаються несправними.

Американське Федеральне управління цивільної авіації (FAA) підтвердило, що причиною зміни маршруту стала нестача робочих туалетів. В авіакомпанії American Airlines також повідомили про проведення технічної перевірки літака в Нью-Йорку.

Нагадаємо, раніше в Індії блискавка влучила в пасажирський літак авіакомпанії IndiGo під час заходу на посадку в аеропорту Лакхнау. На борту перебували 104 пасажири та шестеро членів екіпажу.

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