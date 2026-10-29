Літак потрапив під нищівний град, лобове скло тріснуло: що сталося з пасажирами та екіпажем

Літак потрапив під сильний град — пошкоджено скло кабіни пілотів / © iStock

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Літак авіакомпанії Yemenia Airways зазнав пошкоджень через сильний град під час рейсу з Ємену до столиці Йорданії Аммана. Негода була настільки потужною, що лобове скло кабіни пілотів вкрилося тріщинами.

Про це повідомило видання Express.

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Інцидент стався у понеділок із рейсом IY648. Поблизу аеропорту літак потрапив у складні погодні умови та сильну турбулентність. На оприлюднених знімках видно пошкоджену носову частину повітряного судна: обтічник був пом’ятий і пошарпаний, а на лівому лобовому склі кабіни пілотів з’явилися численні тріщини.

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В авіакомпанії Yemenia Airways повідомили, що пошкодження носової частини мали поверхневий характер. Попри удар граду та турбулентність екіпаж зміг безпечно посадити літак у міжнародному аеропорту імені королеви Алії.

Ніхто з пасажирів та членів екіпажу не постраждав. Пасажири розповідали, що під час грози їм було страшно, однак капітан запевняв людей, що ситуація перебуває під контролем і літак безпечно приземлиться.

Після приземлення пошкоджене повітряне судно з реєстраційним номером 7O-AFB залишили в Аммані для технічного огляду та обслуговування. Наступного дня літак усе ще перебував на землі, доки інженери оцінювали наслідки удару граду.

Пасажирів, які мали летіти між Амманом та Аденом, пересадили на резервний літак.

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На початку жовтня схожий випадок стався в Індії. Літак IndiGo, який виконував рейс із Патни до Лакхнау, також потрапив під град. Повітряне судно зазнало пошкоджень носової частини, але безпечно приземлилося у міжнародному аеропорту імені Чаудхарі Чарана Сінгха. Ніхто зі 104 пасажирів і шістьох членів екіпажу не постраждав.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що через підозріле повідомлення пасажира літак змінив маршрут і безпечно приземлився в іншому місті. 25-річного чоловіка затримали, а пасажирів пересадили на інший рейс.

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