Літак терміново посадили через одного чоловіка на борту: що сталося

Авіалайнер екстрено сів через займання ґаджета на борту.

Літак успішно приземлився / © quadro

Літак авіакомпанії American Airlines, що прямував з Філадельфії до Фінікса (США), був змушений здійснити аварійну посадку після того, як у одного з пасажирів загорівся електронний пристрій.

Про це повідомляє independent.

За даними Федерального управління цивільної авіації (FAA), рейс 357 відхилився від маршруту та приземлився у міжнародному аеропорту Даллес поблизу Вашингтона, «через повідомлення про задимлення від пристрою пасажира».

Як повідомила авіакомпанія, літак успішно приземлився близько полудня. На борту перебувало 160 пасажирів і 6 членів екіпажу. За словами представників American Airlines, екіпаж швидко локалізував займання ще до посадки.

Одна з пасажирок, 22-річна Адріана Новелло, розповіла, що прокинулася від того, як бортпровідник, перестрибуючи через її сидіння, поспішав до вогнегасника.

«Потім я відчула запах диму, і багато людей в салоні почали кашляти. Я озирнулася і побачила, що в проході щось горить», — поділилася вона.

Авіакомпанія не уточнила, який саме пристрій спричинив займання. Наразі FAA проводить розслідування інциденту.

American Airlines своєю чергою повідомила, що пасажирам надали альтернативні рейси для продовження подорожі.

Нагадаємо, в Італії з літака висадили 20 пасажирів. Компанії British Airways довелося так вчинити через аномальну спеку в країні.

Тим часом стало відомо, що сидіння зі схрещеними ногами під час польоту може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям.

