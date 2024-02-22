Літак випадково розігнався до надзвукової швидкості: нажахані пасажири зняли моторошне відео

Літак британської авіакомпанії Virgin Atlantic розігнався до надзвукової швидкості через сильний вітер.

Про це пише ladbible.com.

Це сталося минулими вихідними під час рейсу з Вашингтона до Лондона.

Літак розігнався до швидкості, що перевищує 1300 км/год. До слова, швидкість звуку на аналогічній висоті становить всього 1062 км/год.

Пасажири залишилися шокованими. Деякі мандрівники зняли відео, де показали, що відбувалося в салоні.

У ролику можна почути крики людей, і побачити, як багато хто з них чіплявся за сидіння перед ними, коли літак почало сильно трясти.

NEW:



⚠️Freak winds in the Atlantic jet stream pushed five passenger airplanes to supersonic speeds of over 800mph - faster than the speed of sound.



Five passenger airplanes reached 800mph after strong winds pushed the planes to insane speeds.



One plane was a Virgin Atlantic… pic.twitter.com/xxwNTRY8Vm — Frankman (@Frankman_man) February 20, 2024

Національна метеорологічна служба США написала на X: "Запуск метеозонду цього вечора виявив другий за силою вітер на верхніх висотах, зареєстрований у місцевій історії, починаючи від середини 20 століття. На висоті 10 000-10 600 метрів вітер досягав максимальної швидкості близько 426 км на годину! Для тих, хто летить на схід цим літаком, буде сильний попутний вітер".

Також повідомляється, що один літак, що прямував з Нью-Джерсі до Лісабона, досяг швидкості 1344 км/год.

Нагадаємо, безхатько викрав приватний літак, щоб довести свою точку зору. Він пояснив поліції, яким було його послання.

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