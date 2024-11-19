Літак затримали на чотири дні через 132 хом'яків: що сталося

У португальському аеропорту на чотири дні затримали літак, коли 132 хом'яки втекли з коробок у вантажному відсіку.

Про це повідомляє UPI.

На борту літака авіакомпанії TAP Air Portugal, що прямував з Лісабона до аеропорту Понта-Делгада, був повний контингент пасажирів, а також хом'яки, тхори і птахи, які прямували до зоомагазину.

Рейс був змушений приземлитися в Понта-Делгада, коли було виявлено, що 132 хом'яки втекли. Офіційні особи заявили, що літак затримали в аеропорту з міркувань безпеки, оскільки хом'яки могли становити небезпеку для електричних проводів літака.

Працівники витратили чотири дні на пошуки вільних гризунів, і в неділю Airbus A320 нарешті повернувся до Лісабона.

Нагадаємо, пілот назвав похмуру причину, чому ілюмінатори літаків заокруглені. Цей дизайн був розроблений у 50-х роках.

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