Літак здійснив аварійну посадку через жахливу знахідку у бортовій їжі

За словами свідків рейсу Scandinavian Airlines з Осло до Іспанії, одна з пасажирок саме збиралася пообідати, замовивши ланч на борту, проте не змогла цього зробити. Просто з тарілки з їжею вискочила миша та почала бігати по салону.

Про це пише видання Daily Star.

Якогось моменту гризун, який вистрибнув з лотка, почав бігати по салону і до смерті налякав усіх пасажирів на борту. Командир зробив вимушену посадку в найближчому аеропорту в Данії. Пасажир Ярле Боррестад розповів деякі подробиці інциденту.

"Вірите чи ні. Дама поряд зі мною... відкрила пакунок з ланчем, а звідти вискочила жива миша", - розповів він.

Після того, як мишу побачили члени екіпажу, пілот не мав іншого вибору, окрім як здійснити незаплановану посадку в Копенгагені. Згідно з правилами, літак не може перебувати в повітрі, якщо на борту є гризуни, адже вони можуть перегризти електричну проводку.

Коли лайнер приземлився, пасажирів пересадили на інший рейс, а потім відправили до Малаги.

"Таке трапляється вкрай рідко. Ми запровадили спеціальні інструкції для таких ситуацій, які також включають звіряння з постачальниками, щоб гарантувати, що це не повториться", - заявив представник авіакомпанії у коментарі.

Нагадаємо, у Британії довелося зупинити потяг, який прямував з міста Редінга до міжнародного аеропорту Гатвік у Лондоні, після того, як кілька білок заскочили у вагон та влаштували там справжній дебош.

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