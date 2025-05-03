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Літак здійснив екстрену посадку в болоті з крокодилами: що сталося з пасажирами
Пасажири, які вижили в авіакатастрофі, чекали на порятунок упродовж 36 годин, постійно наражаючись на небезпеку.
П’ятеро людей опинилися в болоті, що кишить крокодилами, в болівійській Амазонії після того, як літак, у якому вони перебували, здійснив екстрену посадку.
Про це повідомляє Le Figaro.
Літак вилетів у середу з міста Баурес, прямуючи до міста Тринідад, що на відстані 180 кілометрів. У департаменті Бені, розташованому в центрі Амазонії, подорожі здійснюють переважно літаком через поганий стан доріг.
Коли повітряне судно не прибуло до місця призначення, пасажирів та пілота оголосили зниклими безвісти.
Згодом, після щасливого порятунку, 29-річний пілот Андрес Веларде пояснив, що коли літак почав втрачати висоту, він намагався знайти поверхню для екстреної посадки, але знайшов лише болото біля лагуни.
«Нас оточили каймани [корокодили невеликого розміру], що рухалися до нас. Ми провели майже 36 годин без сну, не могли пити воду чи рухатися через кайманів», — розповів він пресі, перебуваючи у лікарні.
Пасажири, які вижили після авіакатастрофи, також бачили анаконду завдовжки кілька метрів, яка наближалася до уламків літака.
Усі пасажири на борту — три жінки, дитина та пілот — залишилися неушкодженими. Їх знайшли служби екстреної допомоги у п’ятницю, 2 травня.
Нагадаємо, раніше рейс авіакомпанії EasyJet був змушений змінити напрямок через те, що пасажир був переконаний, що в літаку є змії.