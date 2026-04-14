Літак змінив курс через витівки пасажирки на борту: що вона накоїла

Літак Jetstar / © Getty Images

Політ з Австралії до Таїланду завершився у місті Перт: 37-річна пасажирка змусила екіпаж рейсу Jetstar здійснити екстрену посадку через свою непередбачувану поведінку. Поліції довелося силоміць виводити жінку з салону літака після її погроз на адресу пасажирів.

Про це пише Daily Mail.

Пасажирку зняли з міжнародного рейсу Jetstar після того, як її ймовірна «неадекватна» поведінка змусила екіпаж змінити маршрут польоту. Інцидент стався на борту рейсу JQ17, який 12 квітня виконував переліт із Мельбурна до Пхукета (Таїланд).

Про ситуацію повідомили Федеральній поліції Австралії. За інформацією правоохоронців, 37-річна жінка поводилася «дедалі непередбачуваніше», а згодом почала «словесно ображати пасажирів і членів екіпажу».

Зрештою літак був змушений здійснити незаплановану посадку в австралійському Перті. Там поліцейські піднялися на борт і вивели жінку після її відмови самостійно залишити літак.

Пасажирці інкримінують образливу та неадекватну поведінку, що створювала загрозу безпеці польоту. Судове засідання у цій справі призначене на 11 травня. За вчинене правопорушення передбачено максимальне покарання у вигляді штрафу до 16 500 дол.

«Будь-яка агресивна або антисоціальна поведінка під час польоту може становити пряму загрозу безпеці літака та пасажирів. Федеральна поліція Австралії тісно співпрацює з авіаційною галуззю, щоб реагувати на випадки, коли хтось загрожує безпеці працівників або громадськості в аеропортах чи на борту літаків», — заявив виконувач обов’язків суперінтенданта AFP Пітер Бріндал.

У Jetstar наголосили, що компанія дотримується політики «нульової толерантності до порушень порядку».

«Безпека наших пасажирів і екіпажу є нашим головним пріоритетом. Ми перепрошуємо пасажирів за незручності та дякуємо за розуміння і терпіння», — підкреслив представник авіакомпанії.

До слова, 61-річного британця засудили до 10 місяців в’язниці за п’яний дебош на борту літака Ryanair під час рейсу Краків — Брістоль. Чоловік агресивно поводився, напав на бортпровідника та відмовився пристебнутися перед приземленням, через що пілот був змушений зайти на друге коло. Через непередбачувану поведінку пасажира, який нібито «лікував» алкоголем тривогу, його знімали з літака за допомогою спеціального підйомника під наглядом поліції.