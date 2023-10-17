Літаки з борцями сумо не змогли злетіти через вагу

У Японії літаки не змогли злетіти через велике навантаження. Проте винуватцем був не наднормативний багаж, а список пасажирів, до якого входили одні з найважчих людей країни – сумоїсти.

Про це пише The Guardian.

Спортсмени мали вилетіти на літаках Boeing 737-800 з двох аеропортів – Ханеда в Токіо та Ітамі в Осаці. Вони прямували на Амамі Осіма, острів, де сумоїсти мали взяти участь у спортивному фестивалі.

Занепокоєння виникло, коли співробітники дізналися, що у списках пасажирів є борці сумо, які, за їхніми оцінками, важили в середньому по 120 кг, що набагато більше, ніж середня вага 70 кг. Це означало, що перевозити достатню кіькість палива не вдасться.

Дійшовши висновку, що два літаки ризикують перевищити допустиму вагу, Japan Airlines надали додатковий літак для 27 борців, зокрема 14, яким довелося летіти з Ітамі до Ханеди, щоб сісти на спеціальний рейс.

"Для нас вкрай незвичайно виконувати спеціальні рейси через обмеження за вагою цього літака", - заявив представник JAL.

За даними японських ЗМІ, також було організовано додаткові рейси, щоб доставити борців додому після завершення турніру.

Нагадаємо, у Гонконгу запустили автобуси для сну. Квитки на перший рейс були повністю розпродані.

Читайте також: