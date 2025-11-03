ТСН у соціальних мережах

Літаком до барбера: британець полетів на інший континент, щоб зекономити

22-річний Мускаб Салад вирішив, що підстригтися за кордоном вигідніше.

Парикмахер

Парикмахер / © Pixabay

Житель Лондона вирішив, що підстригтися за кордоном дешевше, ніж у британській столиці. Чоловік пролетів понад 3 тисячі кілометрів до Марокко, аби зробити стрижку — і навіть з урахуванням перельоту витратив менше, ніж заплатив би у себе вдома.

Про це пише видання LADbible.

22-річний Мускаб Салад із Західного Лондона став вірусною сенсацією після того, як поділився незвичайним способом заощадити на візиті до перукаря. Молодий чоловік вирішив, що ціни на стрижку у британській столиці — занадто високі, тож замість того, щоб платити £35 у місцевого барбера, він… полетів до Марокко.

Мускаб розповів, що натрапив на дешеві авіаквитки до Марракеша — всього за £15 — і вирішив скористатися нагодою. За його словами, у країнах Близького Сходу та Північної Африки послуги перукарів значно доступніші, тому поїздка виявилася вигідною з усіх боків.

«Я подумав, що це навіть весело — зробити стрижку у відпустці. Квитки були дешеві, я заселився у хостел і просто пішов шукати барбершоп. Результат мене цілком влаштував — не гірше, ніж у Лондоні, тільки в рази дешевше», — розповів він британським медіа.

За стрижку в Марракеші хлопець заплатив лише £8, а за ніч у готелі — £10. Разом із перельотом його витрати склали £39, тобто на £2 менше, ніж він зазвичай платить у Лондоні лише за підрівнювання волосся.

Після візиту до Марокко Мускаб вирушив далі — до Барселони, звідки квитки коштували всього £12. Він зазначає, що навіть мовний бар’єр не став проблемою, а досвід був цікавим і позитивним.

«Це було не тільки дешево, а й справді захопливо. Перукарі у Марокко — справжні професіонали. Із цієї поїздки я отримав більше, ніж просто стрижку — це була маленька пригода», — зазначив він.

Відео своїх «бюджетних перукарських пригод» Мускаб опублікував у TikTok, де ролик швидко набрав понад 100 тисяч переглядів. Коментатори дивувалися, що навіть із витратами на дорогу й проживання подорож виявилася вигіднішою, ніж стандартна стрижка у Великій Британії.

«Я теж про це думав! Коли буваю в Марокко, завжди плачу за чудову стрижку лише £4 — виходить, що навіть із перельотом це дешевше, ніж у Лондоні», — написав один із користувачів.

Інші зазначали, що головне в історії — не лише економія, а й можливість отримати новий досвід: «Це ж не просто стрижка, це подорож. Я б теж так зробив — і бороду підрівняв би заодно».

Так незвичайна ідея Мускаба Салада стала прикладом того, як із креативом і трохи авантюризму можна перетворити звичайний візит до перукаря на повноцінну мандрівку, ще й заощадити гроші.

