Літню жінку вигнали з літака через жарт: що вона сказала (фото)

Пасажирку висадили з літака після того, як вона заявила стюардесі, що має із собою бомбу.

Про це пише Need To Know.

Коли літак авіакомпанії Batik Air готувався до вильоту, пасажирка звернулася до стюардеси і повідомила, що вона пронесла з собою на борт вибухівку.

Члени екіпажу негайно виконали стандартні оперативні процедури. Вони попередили пілота і співробітників служби авіаційної безпеки, які негайно перевірили жінку. До неї підійшов офіцер і попросив покинути літак.

У результаті рейс затримали на дві години.

Майкл Ясут, пасажир літака, зняв на відео, як пенсіонерка хапає свої речі. Вона відійшла від свого місця, не створюючи жодного галасу, і співпрацювала з офіцерами та персоналом.

Майкл зняв, як вона йде проходом літака і виходить за двері, в той час як інші пасажири залишалися на своїх місцях.

Пасажирку вигнали з літака через жарт / © скриншот з відео

З’ясувалося, що літня жінка пожартувала і не мала при собі жодних вибухових речовин.

Після того, як її висадили з літака, вона була передана слідчому і поліції аеропорту Соекарно-Хатта для подальшого розгляду.

Літак виконував рейс з міжнародного аеропорту Соекарно-Хатта, Джакарта, Індонезія, до міжнародного аеропорту Сам Ратулангі, Манадо, Північний Сулавесі, також в Індонезії.

Дананг Мандала Пріханторо, керівник відділу корпоративних комунікацій авіакомпанії Batik Air, заявив, що вона потрапила до чорного списку авіакомпанії. Він сказав: «Відомо, що пасажирка, яка сиділа на місці 11Е, зробила заяву, що містила елемент погрози, а саме зізнання в тому, що вона принесла бомбу одному з членів екіпажу. Жодних предметів у вигляді бомб не було знайдено. Авіакомпанія також застосувала внутрішні санкції у вигляді блокування (чорного списку) проти відповідної особи».

