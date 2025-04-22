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Літню жінку вигнали з літака через жарт: що вона сказала (фото)
Пенсіонерка пожартувала зі стюардесою.
Пасажирку висадили з літака після того, як вона заявила стюардесі, що має із собою бомбу.
Про це пише Need To Know.
Коли літак авіакомпанії Batik Air готувався до вильоту, пасажирка звернулася до стюардеси і повідомила, що вона пронесла з собою на борт вибухівку.
Члени екіпажу негайно виконали стандартні оперативні процедури. Вони попередили пілота і співробітників служби авіаційної безпеки, які негайно перевірили жінку. До неї підійшов офіцер і попросив покинути літак.
У результаті рейс затримали на дві години.
Майкл Ясут, пасажир літака, зняв на відео, як пенсіонерка хапає свої речі. Вона відійшла від свого місця, не створюючи жодного галасу, і співпрацювала з офіцерами та персоналом.
Майкл зняв, як вона йде проходом літака і виходить за двері, в той час як інші пасажири залишалися на своїх місцях.
З’ясувалося, що літня жінка пожартувала і не мала при собі жодних вибухових речовин.
Після того, як її висадили з літака, вона була передана слідчому і поліції аеропорту Соекарно-Хатта для подальшого розгляду.
Літак виконував рейс з міжнародного аеропорту Соекарно-Хатта, Джакарта, Індонезія, до міжнародного аеропорту Сам Ратулангі, Манадо, Північний Сулавесі, також в Індонезії.
Дананг Мандала Пріханторо, керівник відділу корпоративних комунікацій авіакомпанії Batik Air, заявив, що вона потрапила до чорного списку авіакомпанії. Він сказав: «Відомо, що пасажирка, яка сиділа на місці 11Е, зробила заяву, що містила елемент погрози, а саме зізнання в тому, що вона принесла бомбу одному з членів екіпажу. Жодних предметів у вигляді бомб не було знайдено. Авіакомпанія також застосувала внутрішні санкції у вигляді блокування (чорного списку) проти відповідної особи».
Нагадаємо, раніше поліція зняла пасажирку з рейсу через чипси.