ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Пасажирку вигнали з літака через жарт

Пасажирку вигнали з літака через жарт / © скриншот з відео

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
1166
Час на прочитання
2 хв
Пасажирку вигнали з літака через жарт

Літню жінку вигнали з літака через жарт: що вона сказала (фото)

Пенсіонерка пожартувала зі стюардесою.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько

Пасажирку висадили з літака після того, як вона заявила стюардесі, що має із собою бомбу.

Про це пише Need To Know.

Коли літак авіакомпанії Batik Air готувався до вильоту, пасажирка звернулася до стюардеси і повідомила, що вона пронесла з собою на борт вибухівку.

Члени екіпажу негайно виконали стандартні оперативні процедури. Вони попередили пілота і співробітників служби авіаційної безпеки, які негайно перевірили жінку. До неї підійшов офіцер і попросив покинути літак.

У результаті рейс затримали на дві години.

Майкл Ясут, пасажир літака, зняв на відео, як пенсіонерка хапає свої речі. Вона відійшла від свого місця, не створюючи жодного галасу, і співпрацювала з офіцерами та персоналом.

Майкл зняв, як вона йде проходом літака і виходить за двері, в той час як інші пасажири залишалися на своїх місцях.

Пасажирку вигнали з літака через жарт / © скриншот з відео

Пасажирку вигнали з літака через жарт / © скриншот з відео

З’ясувалося, що літня жінка пожартувала і не мала при собі жодних вибухових речовин.

Після того, як її висадили з літака, вона була передана слідчому і поліції аеропорту Соекарно-Хатта для подальшого розгляду.

Літак виконував рейс з міжнародного аеропорту Соекарно-Хатта, Джакарта, Індонезія, до міжнародного аеропорту Сам Ратулангі, Манадо, Північний Сулавесі, також в Індонезії.

Дананг Мандала Пріханторо, керівник відділу корпоративних комунікацій авіакомпанії Batik Air, заявив, що вона потрапила до чорного списку авіакомпанії. Він сказав: «Відомо, що пасажирка, яка сиділа на місці 11Е, зробила заяву, що містила елемент погрози, а саме зізнання в тому, що вона принесла бомбу одному з членів екіпажу. Жодних предметів у вигляді бомб не було знайдено. Авіакомпанія також застосувала внутрішні санкції у вигляді блокування (чорного списку) проти відповідної особи».

Нагадаємо, раніше поліція зняла пасажирку з рейсу через чипси.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie