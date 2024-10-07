Літня спека перетворила милу вивіску магазину на жахіття – фото

Невеликий японський магазин одягу став відомим після того, як його вивіска із зображенням милого немовляти перетворилася на атракціон жахів через сильну спеку і сонячне світло протягом останніх декількох років.

Про це пише Oddity Central.

Магазин одягу та інших товарів Hangai у місті Нагахама, префектура Сіга, вже 10 років має одну й ту ж вивіску – миле немовля, яке нібито говорить: "У нас є багато хороших, дешевих речей". Однак минулого року, після особливо спекотного літа, вивіска перетворилася на моторошне видовище: очі та рот немовляти стали чорними. Через сильну спеку та прямі сонячні промені темні кольори вивіски обвуглилися, створивши жахливе видовище. Цього року, після чергового спекотного літа, ситуація стала ще гіршою. Спека зробила колись привабливу вивіску магазину ще страшнішою, а все обличчя дитини стало дивно темним, ніби вона вийшла з вогню.

Вивіска магазину

Минулого літа Масанао Ітая, власник магазину одягу та інших товарів у Хангаї, розповів японському інформаційному агентству FNN, що помітив пошкодження вивіски свого магазину в серпні і збирався змінити її, побоюючись, що це відлякає покупців. Однак настав фестиваль "Обон", і коли він нарешті зібрався змінити вивіску, то помітив дещо дивне. Люди з усієї країни приїжджали до його магазину, щоб побачити і сфотографувати вивіску "Одержима дитина", тому він вирішив, що зняти її буде погано для бізнесу.

Минулого місяця, після чергового рекордного за спекою літа, вивіска знову потрапила до заголовків новин в Японії. Через надмірну спеку темні ділянки навколо очей і рота немовляти збільшилися, а на його щоках і носі почали з'являтися темні плями, що робило його ще страшнішим. Невідомо, чи зніме Ітая його нарешті, чи продовжить користуватися безкоштовною рекламою в соціальних мережах.

Нагадаємо, росіяни знялися в недолугій туристичній рекламі Північної Кореї. Вони прорекламували відпочинок у КНДР.

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