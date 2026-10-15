Любов до засмаги в солярії обернулася трагедією: 30-річна жінка померла від агресивного раку

Почала ходити до солярію у 15 років: жінка померла від раку шкіри

Реклама

30-річна Челсі Тантум, яка від підліткового віку регулярно відвідувала солярії, померла після боротьби з агресивною меланомою. Після встановлення діагнозу жінка публічно розповідала про свою хворобу та застерігала інших від небезпеки ультрафіолетового випромінювання.

Про це повідомило видання LAD Bible.

Реклама

Користуватися соляріями Челсі почала ще у 15 років. Разом із друзями підлітки навіть змагалися, хто матиме сильнішу засмагу, хоча за віком вони не мали права відвідувати солярії. Ця звичка зберігалася у неї приблизно до 20 років.

Реклама

У 28 років Тантум діагностували меланому стадії 3C. Згодом рак поширився на інші частини організму, зокрема груди, ребра, стегнові кістки, легені, печінку, таз і хребет.

Напередодні свого 30-річчя Челсі сподівалася почути від лікарів, що ознак хвороби більше немає. Натомість обстеження показало, що меланома метастазувала в мозок. За словами жінки, захворювання досягло стадії 4D.

«Меланома — це не просто рак шкіри. Вона швидко поширюється. Вона поширюється агресивно. І вона може змінити — або закінчити — життя набагато швидше, ніж люди усвідомлюють», — наголошувала Тантум.

Після встановлення діагнозу жінка почала активно розповідати про небезпеку соляріїв і закликала людей вчасно перевіряти підозрілі родимки. Вона також виступала за суворіший контроль у соляріях, зокрема обов’язкову перевірку документів клієнтів.

Реклама

Челсі збирала кошти для благодійної організації Melanoma Focus, яка підтримує людей із меланомою та поширює інформацію про захворювання. На момент публікації вдалося зібрати 4210 фунтів стерлінгів.

Тантум померла 30 вересня. Її похорон запланований на 23 жовтня.

У Великій Британії користуватися соляріями особам до 18 років заборонено. Водночас уряд планує запровадити обов’язкову перевірку документів у таких закладах. Консультації щодо нових правил завершилися у серпні 2026 року, а запрацювати вони можуть 2027-го.

Пристрої для штучної засмаги, які випромінюють ультрафіолет, Міжнародне агентство з дослідження раку ВООЗ відносить до канцерогенів групи 1.

Реклама

Нагадаємо, раніше звичайний візит до стоматолога став початком історії, яка назавжди змінила життя 31-річного чоловіка. Те, що спочатку здавалося проблемою з зубами, виявилося симптомом смертельно небезпечної хвороби.

Новини партнерів

Новини партнерів