Людей шокувало те, що насправді "бачать" сканери в аеропортах (фото)

Сканер в аеропорту / © Getty Images

Проходження контролю в аеропорту завжди викликає стрес, але раніше пасажири навіть не підозрювали, наскільки детальними були їхні зображення на моніторах охорони. Скандальні сканери Rapiscan показували інтимні подробиці тіла, що спричинило хвилю протестів у Мережі.

Про це пише Lad Bible.

Те, як насправді працюють аеропортові сканери та які зображення вони створювали в різні роки, стало справжнім відкриттям і шоком для багатьох пасажирів. Нині цей незручний етап зазвичай закінчується тим, що на екрані з’являється узагальнений аватар людського тіла з позначеними зонами або предметами, які викликали підозру.

Втім, ще понад десять років тому ситуація була зовсім іншою. Зображення, які демонстрували тоді широко поширені, а згодом сумнозвісні рентгенівські сканери Rapiscan, мали значно тривожніший вигляд.

Ці пристрої запровадило Управління транспортної безпеки США (TSA) після спроби теракту на Різдво 2009 року. Вони забезпечували службу безпеки надзвичайно детальними — і часто вкрай дискомфортними — даними під час сканування людського тіла.

Що показували сканери Rapiscan в аеропортах

Згодом стало відомо, що персонал бачив повні, нецензуровані зображення пасажирів, які фактично не залишали нічого прихованого. Обладнання вартістю близько 180 тис. дол. за одиницю викликало хвилю обурення, адже сприймалося як грубе втручання в особисте життя.

Зображення на старих сканерах в аеропортах / © X/@‌greendaylover44

У Великій Британії аналогічні сканери з’явилися в ключових аеропортах 2013 року. Критики звертали увагу на те, що надмірна деталізація зображень, де чітко проглядалася форма тіла та, м’яко кажучи, інтимні частини, виходить за межі допустимого.

Користувачі соціальних мереж активно висловлювали своє невдоволення. Один із них написав: «Це служба безпеки аеропорту, а не OnlyFans».

У підсумку TSA довелося відмовитися від цих сканерів через невідповідність вимогам щодо захисту приватності. Пристрої не могли працювати з програмним забезпеченням Automated Target Recognition (ATR), яке формує менш деталізовані, схематичні зображення.

Які сканери працюють в аеропортах сьогодні

Сьогодні в аеропортах застосовують міліметрові хвильові сканери, які використовують узагальнені, неінвазивні силуети та лише сигналізують про можливі загрози.

Дослідниця та авторка книжки 101 Pat-Downs Шона Малвіні Редден зазначає, що технології суттєво еволюціонували.

«Перші версії сканерів з’явилися без будь-якого захисту приватності. Тепер машини створюють загальні зображення, а не унікальний образ конкретного пасажира», — повідомила Редден.

Зображення на нових сканерах в аеропортах / © ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images

Консультантка Ері Дженкінс, яка раніше працювала на контрольно-пропускному пункті TSA, пояснює, що сучасні системи показують «безликий аватар людської анатомії».

«Зображення виявляють предмети, які можуть бути на шкірі або під одягом», — каже експертка.

За її словами, такі контури часто нагадують пряникову фігурку, щоб «забезпечити приватність пасажира та водночас зберегти ефективність безпеки».

Зрештою, мета перевірки — виявлення потенційних загроз, а не оцінка зовнішності пасажира.

«Пасажири можуть бачити монітор протягом усього процесу перевірки», — додає Дженкінс.

Що кажуть пасажири про перевірки сканерами в аеропортах

Попри це, на Reddit деякі мандрівники зазначають, що навіть з новими технологіями перевірки в аеропортах залишаються джерелом роздратування.

«Останні кілька разів, коли я літав протягом року чи двох, сканер постійно спрацьовує в районі паху… Мене щоразу повністю обшукують у TSA. Спочатку це дратувало, а тепер я просто сміюся, бо знаю, що це неминуче», — розповів один з користувачів.

На запитання про причини такої ситуації інший відповів: «У мене так само. В TSA сказали підтягнути штани. Я не вважав, що вони так уже низько сиділи. Але пасок я зняв».

«У мене було таке ж. Також сканер спрацьовував, коли шкарпетки трохи сповзали і збиралися складками. Водночас під час останньої поїздки я поспішав, забув зняти пірсинг у зоні PA — і мене пропустили без проблем», — повідомив ще один користувач, додавши смайлик зі знизуванням плечей.

Схоже, уникнути курйозів з аеропортовими сканерами майже неможливо незалежно від того, яку технологію використовують.

До слова, бортпровідниця з 15-річним стажем розповіла, як авіакомпанії діють у разі смерті пасажира під час польоту. Оскільки офіційно констатувати смерть може лише лікар, екіпаж зазвичай просто пересаджує тіло на вільне місце, накриваючи його ковдрою. 2004 року Singapore Airlines навіть обладнала літаки Airbus A340-500 спеціальними «шафами для трупів» із фіксаторами для тривалих 19-годинних рейсів, проте після 2014 року від цієї практики відмовилися.