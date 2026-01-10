"Людство зайшло занадто далеко": моторошні пророцтва Ванги на 2026 рік

Ванга передбачила контакт з інопланетянами

«Нострадамус Балкан», як називають болгарську ясновидицю Вангу, померла ще 1996 року, але її пророцтва продовжують збурювати уяву конспірологів. На поточний рік вона нібито напророкувала події, що змінять хід історії.

Про це пише New York Post.

Гігантський корабель і Третя світова

Найбільша інтрига серед її передбачень на 2026 рік — контакт з інопланетянами. Ванга стверджувала, що у листопаді 2026-го в атмосферу Землі увійде величезний космічний корабель. Щоправда, наміри прибульців ясновидиця не уточнила.

Інше, значно похмуріше пророцтво, стосується початку Третьої світової війни саме у 2026 році. На тлі нинішніх конфліктів та напруги між наддержавами ці слова звучать особливо тривожно.

Також Ванга попереджала, що суспільство наближається до точки неповернення, коли зрозуміє, що «зайшло занадто далеко» у технологічному та етичному плані.

Календар апокаліпсиса: що буде далі

Ванга вважала, що світ не зникне миттєво, а остаточний кінець настане аж у 5079 році. Ось ключові дати її футурологічного прогнозу:

2028: Люди почнуть освоювати Венеру як джерело енергії.

2033: Полярні льодовики розтануть, що призведе до катастрофічного підвищення рівня моря (про це користувачі соцмереж згадують найчастіше в контексті змін клімату).

2076: Комунізм пошириться на країни всього світу.

2170: Велика посуха спустошить більшу частину планети.

3005: Земля розпочне війну з цивілізацією на Марсі.

3797: Планета стане непридатною для життя, і люди будуть змушені переселитися в інше місце.

5079: Остаточний кінець світу.

Чи варто вірити пророцтвам

Хоча прихильники Ванги приписують їй точні передбачення смерті принцеси Діани та терактів у Нью-Йорку, її «послужний список» не є бездоганним.

Наприклад, вона помилково стверджувала, що Барак Обама стане останнім президентом США, а Третя світова війна розпочнеться ще у 2010 році. Також не справдився прогноз про те, що інопланетяни заявлять про себе під час великої спортивної події у 2025 році.

Нагадаємо, за розрахунками американських вчених, зробленими ще 1960 року, до «Судного дня» нам залишилось трохи більше 300 днів. Але людство вже «зламало» це моторошне рівняння і відсунуло апокаліпсис на невизначений термін завдяки зміні темпів приросту населення.