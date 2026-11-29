Напади тварин у зоопарках / © Unsplash

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Масштабне дослідження показало, у яких зоопарках гості та персонал найбільше ризикують постраждати від нападів або навіть загинути в лапах диких хижаків. У звіті зібрали інформацію про звіринці, де відвідувачів топили косатки, шматували кенгуру та кусали панди.

Про це пише Daily Mail.

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Рейтинг небезпечних зоопарків: де тварини раптово нападали на людей

Журналісти проаналізували тисячі «екзотичних інцидентів» у парках дикої природи по всій Америці, які за останні 25 років задокументувала зоозахисна благодійна організація Born Free. У звіті йдеться, що відвідувачів зоопарків шматували великі коти, кусали мавпи та гризли дикі собаки, а на досвідчених доглядачів нападали вовки, тигри, слони, косатки й навіть панди.

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Антирейтинг за кількістю надзвичайних подій очолює океанаріум SeaWorld в Орландо, штат Флорида. Цей морський парк набув сумної слави 2010 року після трагічної загибелі досвідченої тренерки Доун Браншо, яку затягнула на дно і вбила шеститонна косатка на прізвисько Тілікум.

Оприлюднені факти змушують замислитися над тим, наскільки небезпечно утримувати диких звірів у неволі та дозволяти людям наближатися до них упритул.

«Зоопарки покладаються на те, щоб розміщувати відвідувачів у нереалістично близькій доступності до потенційно небезпечних тварин в абсолютно неприродних обставинах. Вони представляють складних, розумних і фундаментально небезпечних диких тварин як поступливих, добродушних об’єктів, а за певних обставин заохочують прямий контакт між тваринами та людьми, що може призвести до травм і смерті», — каже керівник відділу політики в Born Free доктор Марк Джонс.

За наявними підрахунками, зоопарки по всьому світу щорічно відвідують 700 мільйонів людей, і лише мізерний відсоток із них опиняється в загрозливій близькості до тварин.

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Утім, каліцтва та смерті трапляються — насамперед тоді, коли гостей заохочують гладити мешканців вольєрів або безпосередньо контактувати з ними.

У парку SeaWorld Орландо косатка Тілікум фігурувала в цілій серії нападів, включно зі смертельною атакою на інструкторку Доун Браншо. Цей же морський ссавець позбавив життя 27-річного Деніела Дюкса: вранці чоловіка виявили оголеним на спині кита — вочевидь, він потайки пробрався в басейн після закриття закладу.

Крім усього, 2012 року у популярному водному парку під час годування дельфіна колоті рани дістала восьмирічна дівчинка. Інциденти на майданчиках мережі SeaWorld також спричинили аномально високу статистику нападів у Сан-Антоніо та Сан-Дієго.

За підрахунками юридичної фірми Mong and Associates, яка веде облік травматизму, у тематичних парках тварин та аквапарках під вивіскою SeaWorld зафіксовано щонайменше 16 летальних випадків, два з яких стали наслідком атак тварин у SeaWorld Орландо. Водночас переважна більшість цих смертей не була пов’язана з агресією тварин.

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Загалом із 1999 року база даних екзотичних інцидентів Born Free зафіксувала 12 епізодів, коли тварини на території атракціонів SeaWorld погрожували людині, калічили її або вбивали.

«Важливо визнавати, що серйозні інциденти за участю відвідувачів або тварин є відносно рідкісними, якщо порівнювати їх із мільйонами щорічних візитів до акредитованих зоопарків у всьому світі», — каже професорка тваринництва, сільського господарства та екології Ноттінгемського університету Трента Саманта Ворд.

В яких ще зоопарках звірі нападали на людей

Найбільше випадків нападу звірів на людей зафіксовано у таких зоопарках:

Орландо, Флорида: 5 підтверджених інцидентів. Сан-Дієго, Каліфорнія: 5 підтверджених інцидентів. Сан-Антоніо, Техас: 4 підтверджені інциденти. Тампа, Флорида: 4 підтверджені інциденти. Індіанаполіс, Індіана: 4 підтверджені інциденти.

На думку науковиці, імовірність нещасних випадків зростає через ігнорування правил самими відвідувачами, спроби перелізти через бар’єри, випадкові падіння, слабкий контроль за дітьми, технічні недоліки вольєрів, екстремальну погоду або прорахунки адміністрації.

У зоні підвищеної небезпеки постійно перебувають і самі доглядачі, яким доводиться тісно контактувати зі своїми підопічними. У звітах є десятки історій про людей, які зазнали каліцтв або загинули після того, як самі впали чи залізли у вольєри до хижаків.

Чи не найгучнішою трагедією стала загибель дворічного Меддокса Деркоша, якого розтерзали африканські дикі собаки після того, як малюк упав до їхнього вольєра в зоопарку Піттсбурга.

Разом із тим у базі чимало записів про ситуації, коли самі тварини ламали огорожі, тікали з кліток і здіймали переполох. У більшості подібних випадків утікачі не виявляють агресії, і працівникам вдається без проблем повернути їх на місце.

Навіть коли звірі на волі завдають комусь шкоди, це зазвичай стається випадково — як 2001 року, коли в зоопарку Денвера слон вибіг із загону і зачепив дитячий візок із немовлям.

У чому небезпека

Сильний стрес у тварин може штовхати їх на непередбачувану поведінку. Наприклад, 2002 року стався курйозний і водночас тривожний випадок, коли страус ему втік з вольєра після того, як його вкусив осел. Тварина три доби бігала околицями, а потім травмувала поліціянта.

Або ж ще один випадок, що трапився 2011 року, коли велика панда в зоопарку Сан-Дієго вийшла зі свого вольєра і вкусила одного зі співробітників.

Саме дефіцитом фахових знань можна пояснити тривожну статистику нещасних випадків у низці приватних неакредитованих звіринців Сполучених Штатів.

Фахівці застерігають від поспішних висновків — наведені приклади не означають, що всі зоопарки, включно з приватними, є апріорі небезпечними. Натомість печальна статистика вкотре доводить критичну необхідність обов’язкової акредитації таких закладів та суворого контролю за добробутом тварин.

Інциденти у зоопарках: останні новини

Нагадаємо, 28 жовтня у парку дикої природи Йоганнісмюле неподалік Берліна вовк напав на восьмирічну дівчинку під час програми «Доглядач зоопарку на один день» для дітей. Постраждала дістала тяжкі травми голови та була доправлена до лікарні рятувальним гелікоптером.

Завдяки оперативним діям доглядача вдалося запобігти травмуванню ще двох дітей. Влада організувала підтримку чотирьом людям, серед яких троє дітей.

Поліція розслідує можливе заподіяння тілесних ушкоджень через необережність та з’ясовує обставини нападу, а парк, де утримують сірих та арктичних вовків, а також ведмедів, бізонів, рисей, оленів і лам, тимчасово закрили до 2 листопада без публічного пояснення причин.

Найближчим часом умови утримання тварин і дотримання вимог має перевірити місцеве управління ветеринарії та безпеки харчових продуктів.

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