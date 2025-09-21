Люди, які пережили смерть: що вони бачили по той бік

Небо / © iStock

Смерть — одна з найбільших таємниць людства. Для когось вона означає небуття, для інших — перехід у новий вимір. Час від часу люди, яким вдалося пережити клінічну смерть, розповідають дивовижні історії про те, що вони бачили «по той бік». Їхні свідчення вражають: від абсолютної тиші й спокою — до видінь небес, математичних тунелів, потойбічних істот і навіть пекла.

Про це пише видання Daily Mail.

«Це був мирний сон»

42-річний батько двох дітей із Ромфорда (Велика Британія) Меттью Аллік наприкінці серпня 2023 року раптово відчув задишку та сильний біль у ногах. Чоловік, який зазвичай був у добрій фізичній формі, подумав, що організм просто не витримує нічних змін. Але невдовзі йому стало так зле, що він не зміг піднятися сходами на роботі й попросив колег викликати «швидку».

У лікарні Меттью зупинилося серце — лікарі констатували клінічну смерть. Кілька хвилин його мозок не отримував кисню, тож родині попередньо сказали: навіть якщо виживе, може залишитися у вегетативному стані. Однак після триденного медикаментозного сну чоловік прийшов до тями.

«Я не пам’ятаю нічого з моменту, коли був мертвим, — зізнається Меттью. — Але вихід із коми відчувався так, ніби я просто прокинувся після дуже спокійного сну. Все було мирним».

Медики назвали його «людиною-дивом», адже він вижив після тромбів у серці та легенях розміром із м’яч для крикету.

Тунель із чисел і «інші світи»

Американка Бріяна Лафферті з дитинства страждала на рідкісне генетичне захворювання — міоклонічну дистонію, яке спричиняло судоми та нестерпний біль. У 2017 році її організм виснажився настільки, що під час госпіталізації вона перестала дихати. Серце зупинилося на вісім хвилин.

Те, що сталося далі, Бріяна називає переломним моментом у своєму житті. Вона відчула повну темряву, але водночас — абсолютний спокій і ясність думки.

«Я була нерухомою, без тіла, але усвідомлювала себе більше, ніж будь-коли, — розповідає жінка. — Замість часу існував лише порядок. Я відчувала, що Земне життя — це лише мить».

Бріяна описує своє видіння як подорож тунелем, заповненим «одиницями та нулями», ніби Всесвіт відкрив їй свою математичну структуру. Потім вона бачила кімнату без вікон і дверей, лише з числами на стінах. Згодом перед нею постали дивні істоти, яких вона ніколи раніше не знала, але відчувала з ними глибокий зв’язок.

Жінка каже, що навіть втратила руку у тому світі, проте без болю спостерігала, як кінцівка відновлюється. Її подорож закінчилася перед сувоєм, який вручили сім істот, але прочитати його вона не встигла — свідомість повернулася у тіло.

«Здавалося, що мене не було місяцями, хоча пройшло лише вісім хвилин. Цей досвід змінив усе моє життя», — каже вона.

Синій тунель і істоти з іншого виміру

49-річна американка Ніколь Меєвс пережила клінічну смерть під час ускладнень після пологів. Серце жінки зупинилося на дві хвилини.

Ніколь пригадує, як вийшла зі свого тіла й опинилася у тунелі блакитного та білого світла. «Це не був промінь, а коридор, який ніби дихав, мав звук і температуру, немов музика, створена з води», — описує вона.

Жінка потрапила до величезного сяючого простору, наповненого небаченими кольорами. Там її зустріли синьошкірі істоти з людськими обличчями, які нагадували героїв фантастичного фільму. Вони спілкувалися телепатично й пояснили, що «справжнє життя починається лише після смерті».

Подорож у Небо та на край Пекла

Найбільш драматичною стала історія 68-річної Шарлотти Голмс із Канзасу. У 2019 році під час планового обстеження серце жінки зупинилося на 11 хвилин.

Спершу вона бачила своє тіло зверху, відчувала запах квітів і чула дивовижну музику. Потім, за її словами, ангели повели її до Неба, де на неї чекали померлі родичі в «молодшій і здоровішій подобі».

«За ними сяяло світло, таке яскраве, що я не могла на нього дивитися. Але я знала: це мій Небесний Батько», — згадує Шарлотта.

Втім, одразу після цього жінці показали й інший бік — Пекло. «Смрад гнилі й крики були настільки жахливими, що це неможливо передати. Після краси Неба контраст був нестерпний», — каже вона.

Шарлотта переконана: Бог дозволив їй побачити ці видіння, щоб вона розповіла іншим про наслідки гріховного життя.

«Космічна подорож»

Британський актор Шив Гревал після зупинки серця у 2013 році пробув «по той бік» сім хвилин. Він розповідає, що відчував себе у космосі — поряд із метеоритами та Місяцем, був абсолютно безтілесним і водночас усвідомлював кожну емоцію.

«Я вимагав повернутися, бо не хотів ще перероджуватися. Хотів жити й бути поруч із дружиною», — ділиться він. Цей досвід надихнув актора створювати абстрактні картини, що зображають його «космічну подорож».

Наука чи віра

Медики пояснюють ці явища гіпоксією мозку, викидом хімічних речовин та галюцинаціями. Але для тих, хто їх пережив, ці спогади — доказ існування чогось більшого.

Зіставляючи ці розповіді, бачимо мозаїку можливостей: для когось смерть — це мирний сон, для когось — тунель чисел чи зустріч із небесними істотами, а для інших — навіть погляд у безодню Пекла.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що троє людей із різних куточків США, які пережили клінічну смерть, розповіли про схожі надзвичайні переживання. За їхніми словами, життя на Землі є тимчасовим і оманливим, а справжня реальність чекає нас після смерті.