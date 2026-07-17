Люди подумали, що це мутант: дивна істота налякала ціле місто (фото)

Єнот / © Associated Press

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Жителі американського Сіетла були шоковані появою незвичайного єнота, якого спершу прийняли за мутанта або навіть міфічну істоту. Після вірусного відео експерти пояснили, чому тварина має такий дивний вигляд.

Про це пише Daily Mail.

Очевидиця Кіана Голл спочатку подумала, що під припаркованим автомобілем сидить кішка, однак, коли тварина вийшла на світло, зрозуміла, що перед нею єнот із дуже незвичною будовою тіла.

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Вона зняла побачене на відео та опублікувала його в інтернеті, назвавши єнота Джимоті. Ролик лише за кілька днів набрав понад 5 мільйонів переглядів, а користувачі почали висувати різні версії — від мутації до появи загадкового криптида.

Єнот / © Daily Mail

Що насправді сталося з єнотом

Втім, фахівці швидко знайшли наукове пояснення. За словами експертів із дикої природи, Джимоті, найімовірніше, має синдром короткого хребта — надзвичайно рідкісну вроджену патологію.

Через цю особливість окремі хребці не формуються належним чином і зростаються між собою. У результаті тулуб тварини стає значно коротшим, тоді як лапи продовжують розвиватися нормально.

Після того як відео стало вірусним, місцеві мешканці впізнали незвичайного єнота. Деякі розповіли, що бачили його ще кілька місяців тому, а інші стверджують, що спостерігають за ним уже близько року.

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За словами очевидців, у дитинстві Джимоті був настільки маленьким і слабким, що мати часто переносила його разом із братами та сестрами під час нічних прогулянок.

Доцент ветеринарної клініки Вашингтонського державного університету Марсі Логсдон зазначила, що єнот загалом виглядає здоровим.

Фахівці припускають, що попри рідкісну вроджену патологію тварина має хороші шанси вижити в дикій природі, адже вже тривалий час успішно пересувається та самостійно знаходить їжу.

Нагадаємо, у Єллоустоунському національному парку в США бізон атакував 65-річного туриста Карла Ісома Макденіела, який фотографував тварину біля кемпінгу. Чоловік дістав травми, але вже відновлюється. Це другий напад бізона в парку за два тижні. Служба національних парків нагадує, що тварини можуть проявляти агресію, якщо до них підходити надто близько.

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