Люди “втратили апетит”, дізнавшись, як насправді роблять хот-доги

Відео з виробництва хот-догів знову набирає популярність у соцмережах, змушуючи багатьох переглянути свої харчові звички. Глядачі жартують, що “ніколи більше не зможуть їсти хот-доги”, дізнавшись, із чого вони зроблені.

Про це розповідає LAD Bible.

Процес виробництва хот-догів. / © Скріншот

Хот-доги — один із символів американської кухні, але їхні корені сягають Німеччини та Австрії. Сучасна версія, знайома мільйонам споживачів, суттєво відрізняється від оригінальних “вінерів” і “франкфуртерів”.

Сцени з популярного шоу How It’s Made показують процес виробництва: м’ясні залишки яловичини, свинини та курятини перемелюють до стану кремоподібної маси. До неї додають крохмаль, сіль, ароматизатори, воду й кукурудзяний сироп, після чого суміш запаковують у пластикові оболонки.

Процес виробництва хот-догів. / © Скріншот

Усе відбувається за лічені секунди: за 35 секунд конвеєр випускає “ланцюжок” хот-догів довжиною з футбольне поле. Далі їх коптять, охолоджують і пакують для магазинів.

Хоча ролику вже понад 20 років, він регулярно викликає хвилю огиди в мережі.

“Я не їв хот-догів із 2003-го”, — пише один користувач.

Інший додає: “Краще навіть не знати, що всередині”.

Втім, є й ті, хто ставиться до побаченого спокійно: “Хоча б тепер знаємо, що їмо”.

Нагадаємо, інший відеоролик розкрив процес виробництва крабових паличок, підтвердивши, що вони не містять крабового м’яса.